Cartables, cantine, transport... le dispositif anti-abandon scolaire porte ses fruits dans une école de Sidi Hajjaj

Dans la commune rurale de Sidi Hajjaj, à 90 km de Casablanca, le taux d’abandon scolaire était de 1% en 2022-2023. Grâce au programme d’appui social, avec l’opération «1 million de cartables», le transport scolaire et la cantine, il n’y a presque plus d’élèves qui quittent l’école par faute de moyens.

«L’abandon scolaire a beaucoup régressé depuis que les élèves bénéficient d’aide sociale», a affirmé Mohammed Abou Sbâa, directeur de l’école «Al Fassiyine Al Gharbia», où étudient 350 enfants, dans une déclaration pour Le360, à l’occasion de la rentrée scolaire qui a eu lieu hier, lundi 4 septembre.

A l’instar de leurs camarades des villes, les élèves rencontrés par Le360 dans cette école, surtout ceux du niveau CP, étaient heureux de rejoindre les bancs de l’école. Mais, les enfants qui devaient commencer le préscolaire, qui existe depuis peu dans les écoles publiques, étaient en pleurs, l’angoisse de la séparation des parents était à son comble.

«Avant, les enfants commençaient l’école au CP directement, sans avoir fait les classes de maternelle. Et forcément, le premier jour, ils n’arrivaient pas à s’adapter, ils pouvaient pleurer toute la matinée, ne savaient pas attraper un crayon à la main... Aujourd’hui, c’est du passé. Les enfants du CP, comme vous les voyez, sont épanouis, ils sont contents de retrouver leurs camarades et leurs éducateurs. Ils me considèrent comme leur mère», a témoigné l’enseignante Naïma Ghazouani.

Le premier jour à l’école Al Fassiyine Al Gharbiya de Sidi Hajjaj a été également marqué par la distribution des cartables contenant les fournitures et les livres nécessaires. «C’est mon premier jour à l’école et je suis très contente. On m’a donné mon cartable et mes fournitures. J’aurais de nouvelles copines», s’est extasiée Malak, élève en première année du primaire, qui rêve déjà de «devenir médecin».

Quant à Lamia, inscrite en dernière année du primaire, elle s’est dite heureuse de bénéficier du transport scolaire: «Grâce à cela, j’arrive à l’heure à l’école. J’espère que je vais obtenir de bonnes notes cette année.»