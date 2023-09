Rentrée scolaire: ambiance du premier jour dans une école à Casablanca

Et c’est parti pour la rentrée scolaire 2023-2024. Les élèves des trois types d’enseignement, préscolaire, primaire et secondaire, ont repris aujourd’hui le chemin des classes. À Casablanca, plus précisément à Sidi Bernoussi, les écoliers de l’école Al Manfalouti, heureux de se retrouver entre camarades et de reprendre les cours, ont démarré l’année scolaire dans la bonne humeur. Les élèves de cette école ont chanté l’hymne national avant de rejoindre les classes.

«La rentrée scolaire 2023-2024 s’est déroulée, dans des conditions normales. Ainsi, les élèves ont été contents de retourner à l’école. La Direction régionale du ministère de l’Éducation nationale à Sidi Bernoussi a veillé à ce que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions. Cette année, le nombre d’écoliers dans chaque classe est entre 20 et 30 élèves», fait savoir Said Kahlaoui, directeur de l’école Al Manfalouti dans une déclaration pour Le360.

Lire aussi : Voici les dates clés du calendrier scolaire 2023-2024

«La rentrée scolaire s’est déroulée dans une belle ambiance. Je suis heureuse d’entamer une nouvelle année d’apprentissage et de retrouver mes camarades. Cette année, je ferai de mon mieux pour avoir un bon résultat», se confie une élève que Le360 a interrogée.

Il convient de préciser que la rentrée des classes a également eu lieu ce lundi 4 septembre pour la formation de Technicien Spécialisé, un nouveau diplôme Bac+2 accessible après l’obtention du Baccalauréat, toutes séries confondues. Les élèves des écoles pionnières reprendront le chemin des classes le 6 septembre, tandis que les cours d’éducation non formelle démarreront, quant à eux, le 2 octobre prochain. Pour rappel, l’éducation non formelle, en partenariat avec des ONG, consiste en des cours accélérés de rattrapage pour les enfants non scolarisés.