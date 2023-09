Voici les dates clés du calendrier scolaire 2023-2024

Les vacances scolaires touchent à leur fin. La rentrée des classes est prévue ce lundi 4 septembre pour le préscolaire, le primaire, le secondaire et les classes de technicien spécialisé. Les élèves des écoles pionnières reprendront le chemin des classes le 6 septembre, tandis que les cours d’éducation non formelle démarreront, quant à eux, le 2 octobre prochain, précise un arrêté du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

En attendant, les fonctionnaires, cadres et inspecteurs du ministère de l’Éducation nationale commencent ce vendredi 1er septembre l’année scolaire 2023-2024, placée sous le thème «Pour une école de qualité pour tous». Le corps enseignant, lui, fera son retour dans les établissements scolaires ce samedi 2 septembre, apprend-on de la même source, qui indique que le dernier jour des classes est prévu à la mi-juillet 2024.

Le département de Chakib Benmoussa fait également savoir que les examens du baccalauréat pour le cycle normal sont prévus du 3 au 6 juin 2024 et les sessions de rattrapage du 1er au 4 juillet 2024. Pour l’examen régional unifié, les épreuves sont prévues les 29 et 30 mai 2024 et la session de rattrapage les 26 et 27 juin 2024.

Examens Dates Examens de Baccalauréat (session normale) Du 3 au 6 juin 2024 Examens de Baccalauréat (session de rattrapage) Du 1 au 4 juillet 2024 Examen régional unifié (session normale) 29 et 30 mai 2024 Examen régional unifié (session de rattrapage) 26 et 27 juin 2024

Toujours selon la tutelle, les examens normalisés du cycle collégial et du cycle primaire sont prévus à partir du 15 janvier 2024 pour le premier semestre. Pour le deuxième semestre, les élèves du primaire et du collège passeront l’examen normalisé à partir de 24 juin 2024. Notons que cette année, les élèves bénéficieront d’un total de 53 ou 54 jours libres.

Voici le récap des jours libres pour le calendrier scolaire 2023-2024:

Vacances scolaires Dates Nombres de jour Aïd Al Mawlid les 12 et 13 Rabie Al Awwal 1445 2 Premières vacances mi-trimestrielles Du 15 au 22 octobre 2023 8 Marche verte 6 novembre 2023 1 Fête de l’indépendance 18 novembre 2023 1 Deuxièmes vacances mi-trimestrielles Du 3 au 10 décembre 2023 8 Nouvel an 1er janvier 2024 1 Manifeste de l’indépendance 11 janvier 2024 1 Vacances de la fin du semestre Du 21 au 28 janvier 2024 8 Troisièmes vacances mi-trimestrielles Du 10 au 17 mars 2024 8 Aid Al-Fitr Du 29 ramadan au 2 chawal 1445 3 ou 4 Quatrièmes vacances mi- trimestrielles et Fête du travail Du 28 avril au 5 mai 2024 8 Aid Al-Adha Du 8 au 11 Dou Al Hija 1445 4

Cette rentrée scolaire 2023-2024 sera, par ailleurs, marquée par la généralisation progressive de l’enseignement de la langue anglaise au collège. La langue de Shakespeare sera enseignée aux élèves en première année de ce niveau, avec un taux de couverture de 10% des effectifs, et aux élèves en deuxième année avec une couverture de 50%.

Il convient de préciser que le ministère de l’Éducation nationale avait annoncé, juin dernier, la généralisation progressive de l’enseignement de la langue amazighe au cycle primaire au titre de la rentrée scolaire 2023-2024.