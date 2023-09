Rentrée scolaire: à Marrakech, affluence timide pour les manuels d’occasion

À chaque rentrée scolaire, certaines familles se bousculent devant les étalages des commerçants de manuels scolaires d’occasion, vendus à des prix accessibles. Mais cette année, les vendeurs de ces ouvrages à Marrakech font état d’une faible affluence.

«D’habitude, cette activité s’enflamme pendant la rentrée scolaire. Mais jusqu’à présent, nous constatons que chez la plupart des vendeurs, la demande demeure faible. Certaines familles sont toujours en vacances», témoigne un vendeur interrogé par Le360.

Même son de cloche chez un bouquiniste rencontré sur place: «L’affluence est jusqu’à présent timide. À cela s’ajoute le programme qui change chaque année selon les niveaux scolaires. Donc, des fois, on a du mal à s’approvisionner.»

Rappelons que la rentrée des classes a lieu ce lundi 4 septembre pour le préscolaire, le primaire, le secondaire et les classes de technicien spécialisé, tandis que les élèves des écoles pionnières reprendront le chemin des classes le 6 septembre et ceux des cours d’éducation non formelle le 2 octobre prochain.