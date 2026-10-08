Marrakech Air Show: première participation d’Israël, Elbit, IAI et Rafael présents

De droite à gauche: l'attaché militaire d'Israël au Maroc, Col. Sharon Itach, le chef de la SIBAT, le général de brigade (de réserve) Yair Kulas, le chef de mission de d'Israël au Maroc, Yosef Ben David, et le PDG de Rafael, Yoav Tourgeman. (PHOTO: ministère israélien de la Défense)

Israël participe officiellement pour la première fois à un salon de défense organisé au Maroc. Le ministère israélien de la Défense a ouvert un pavillon national au Marrakech Air Show 2026 et a dirigé une délégation d’industries de défense israéliennes.

C’est aussi la première fois que la Direction de la coopération internationale de défense de l’IMOD, connue sous le nom de SIBAT, ouvre un pavillon national et conduit une délégation d’industriels à ce salon, indique un communiqué du ministère israélien.

Huit entreprises israéliennes de défense présentent des technologies qualifiées d’éprouvées au combat. L’offre comprend des munitions rôdeuses, des systèmes robotiques dotés d’intelligence artificielle, des capacités de navigation autonome pour drones, du guidage laser pour drones FPV et des communications par satellite.

Cinq sociétés exposent au pavillon national. Asio Technologies conçoit des systèmes de navigation et de commandement qui continuent de fonctionner quand le GPS est brouillé. Orbit Communication Systems fabrique des terminaux de communication par satellite pour les plateformes terrestres, maritimes et aéroportées.

Shilat Optronics développe des systèmes optroniques, dont le guidage laser de munitions et de drones. UVision produit les munitions rôdeuses Hero, des drones kamikazes qui tournent au-dessus d’une zone avant de frapper leur cible. XTEND fabrique des drones tactiques dotés d’intelligence artificielle, dont des drones FPV et des munitions rôdeuses.

Les trois grands groupes israéliens de défense sont également présents. Elbit Systems, principal groupe privé du secteur, produit des systèmes terrestres, des drones et de l’optronique. Israel Aerospace Industries (IAI), société publique, fabrique des avions, des satellites, des drones et des radars. Rafael Advanced Defense Systems, également publique, est connue pour le Dôme de fer et le missile Spike. Ils proposent des solutions dans les domaines aérien, terrestre, maritime, spatial, du renseignement, du cyber et du numérique.

Historic Visit: Morocco’s Defense Leadership Visits Israel Aerospace Industries Pavilion at Marrakech Airshow



Senior Moroccan defense officials visited the Israel Aerospace Industries (IAI) pavilion today at the Marrakech Airshow 2026.



Among the visitors were the minister in… pic.twitter.com/EDK7NrnVY0 — גיא עזריאל Guy Azriel | Diplomatic Correspondent (@GuyAz) October 8, 2026

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de l’IMOD, qui vise à accroître les exportations et la coopération de défense avec les pays partenaires. Selon le ministère, cette stratégie doit renforcer la montée en puissance de Tsahal, peser sur la politique étrangère et soutenir l’industrie de défense et l’économie israéliennes. Des rencontres ont eu lieu avec des délégations et des responsables gouvernementaux de plusieurs pays pendant le salon.

«Cette première participation d’Israël à une exposition au Maroc marque une étape importante pour le ministère de la Défense et pour l’industrie de défense israélienne», a déclaré le chef du SIBAT, le général de brigade (réserve) Yair Kulas.

«Les entreprises présentes ont apporté des technologies éprouvées au combat, ainsi que des innovations dans l’autonomie, l’intelligence artificielle et les communications», a-t-il ajouté.

Selon lui, le SIBAT est «une porte d’entrée vers l’écosystème de défense israélien». Il estime que le salon est une plateforme pour élargir la coopération internationale et bâtir des partenariats durables.