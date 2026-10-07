Abdellatif Loudiyi: le Maroc veut «passer d’un pays qui importe des capacités de défense à un pays qui bâtit une capacité nationale»

Selon Abdellatif Loudiyi, «le domaine de l’aéronautique et du spatial, avec l’ensemble des technologies qu’il recouvre, est devenu un levier essentiel pour développer les capacités industrielles nationales». Le secteur a connu au Maroc une évolution notable. Le ministre l’a attribuée à la vision royale, «qui vise à faire du Royaume un pôle stratégique mondial dans la construction et la maintenance d’aéronefs».

(À partir de 09:25)

Cette vision comporte plusieurs volets. Elle prévoit «la modernisation des infrastructures aéroportuaires, pour développer les activités touristiques et se préparer à des échéances sportives mondiales. Elle doit aussi permettre au Maroc de contribuer, comme acteur émergent, au développement des chaînes de production mondiales dans ce secteur».

Du simple assemblage à l’ingénierie avancée

Selon le ministre, l’aéronautique marocaine est passée du simple assemblage à la fabrication et à l’ingénierie avancée. «Cette montée en gamme s’est accompagnée de l’arrivée de grands groupes mondiaux. Abdellatif Loudiyi a cité Boeing, Airbus et Pratt & Whitney, parmi d’autres», a-t-il détaillé.

Illustrant cette évolution, il a rappelé que «le roi Mohammed VI a inauguré des unités aéronautiques avancées. Ces sites fabriquent notamment des moteurs d’avion et des systèmes d’atterrissage, ainsi que d’autres composants produits au Maroc».

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Abdellatif Loudiyi a ensuite indiqué que le Royaume a tenu à développer aussi son industrie de défense. Le processus s’est déroulé en plusieurs temps. Le Maroc a d’abord mis en place un arsenal juridique. Celui-ci a posé les bases qui ont permis au pays d’entrer dans le champ de l’industrie militaire. Le Royaume a ensuite créé des zones industrielles dédiées à la défense. Elles offrent une logistique et des services avancés, adaptés aux spécificités de ces industries.

Les industries concernées relèvent d’investissements à caractère stratégique. Pour les encourager, le Maroc a adopté plusieurs mesures incitatives. Il a aussi veillé à renforcer l’accompagnement global des investisseurs, a-t-il poursuivi.

Selon le ministre, ces dispositions ont renforcé l’attractivité des investissements. Elles ont conduit au lancement de plusieurs projets industriels avec des partenaires internationaux variés. Ces projets visent à produire et à fournir des équipements, des matériels et des services militaires. Ils répondent à la demande intérieure du Royaume ou sont destinés à l’export.

Pourquoi choisir le Maroc

En complément de ces mesures, Abdellatif Loudiyi a mis en avant les atouts généraux du pays pour attirer ces industries. Il a cité un bon climat des affaires et une stabilité sécuritaire et économique solide. Il a ajouté une position géographique qui relie les pays arabes, l’Afrique et l’Europe, avec une ouverture sur l’océan Atlantique.

Ces éléments rendent le pays attractif et compétitif pour les industries de défense, a-t-il dit, dans la dynamique de développement que connaît le Royaume sous la direction du Roi.

Pour faire progresser l’industrie nationale de défense, le Maroc s’est appuyé sur deux orientations. La première est l’attraction de l’investissement étranger. La seconde est la localisation des technologies liées au domaine militaire. Le Royaume a aussi mobilisé les acteurs publics et privés locaux, pour les encourager à nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers.

Abdellatif Loudiyi a souligné que ce secteur bénéficie d’un soutien royal. Il a cité le discours du roi Mohammed VI à l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au Trône. Le souverain y soulignait que la création d’une base industrielle et technologique dédiée aux industries de défense contribuerait progressivement à renforcer la souveraineté du Royaume dans ce domaine. Elle devait aussi ouvrir des opportunités de développement et consolider la place du Maroc comme puissance régionale dans ces industries.

Le ministre a conclu cette partie sur l’ambition du Royaume. Le Maroc est déterminé à développer ce secteur, a-t-il dit, et à mobiliser les efforts et les énergies nécessaires pour y parvenir. Il veut en faire un véritable levier pour renforcer la relation avec les partenaires du pays. L’objectif est de passer d’un pays qui importe des capacités de défense à un pays qui bâtit une capacité nationale.