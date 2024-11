Défense: Abdellatif Loudiyi met en garde contre la recrudescence des cyberattaques

Le nombre de cyberattaques dont le Royaume du Maroc fait l’objet va crescendo, et c’est le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale qui en fait état.

Dans une intervention devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale au Parlement, Abdellatif Loudiyi a indiqué que la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) relevant des Forces armées royales (FAR) avait détecté en totalité 644 attaques ayant ciblé des plateformes électroniques dans le Royaume. Parmi celles-ci, 134 ont nécessité des interventions sur le terrain pour les contrecarrer.

Les propos de Abdellatif Loudiyi, relayés par Al Akhbar de ce mardi 19 novembre, ont eu lieu lors de la présentation du budget de son département, en lien avec le projet de loi de Finances 2025.

Pour remédier à ces situations, la DGSII a procédé à l’évaluation et au renforcement de la sécurité de 64 plateformes électroniques et mobiles vitales.

Ces opérations ont été menées par le Centre de veille, de surveillance et de réponse aux attaques informatiques (maCERT). Dans le même objectif, 16 alertes sécurité ont été émises sur des failles informatiques critiques.

La DGSSI a également émis 1.050 notices et 575 bulletins de sécurité, et a réalisé 25 interventions dans des centres opérationnels de sécurité (SOC) répartis sur sept régions, permettant de répondre immédiatement aux menaces.

Dans le cadre de la formation et de la sensibilisation, la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information a organisé l’exercice Cyber Training 2024, avec des simulations dédiées aux équipes de veille des institutions et infrastructures critiques, mobilisant 73 équipes participantes, a indiqué Al Akhbar.

Par ailleurs, une compétition intitulée Cyber Challenge (CTF) a été mise en place pour résoudre divers défis en cybersécurité, visant à encourager l’excellence dans ce domaine.

Sur le plan international, la direction a pris part à des exercices collaboratifs et a organisé la cinquième édition du Forum sur la cybersécurité, réunissant environ 500 décideurs, experts et professionnels, notamment issus de pays africains et arabes, pour renforcer les échanges et la coopération dans ce domaine stratégique.