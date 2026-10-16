Politique

Qui est Youns Bjijou, nouveau ministre de la Santé et de la Protection sociale?

Youns Bjijou, ministre de la Santé et de la Protection sociale dans le gouvernement El Mansouri.

Youns Bjijou, nommé par le roi Mohammed VI ministre de la Santé et de la Protection sociale, est professeur de médecine et spécialiste en gynécologie-obstétrique. Riche d’une solide expérience académique et hospitalière à des postes clés, il est notamment directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, ainsi que secrétaire perpétuel de l’Académie africaine des sciences de la santé.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 18h40

Youns Bjijou, que le roi Mohammed VI a nommé ministre de la Santé et de la Protection sociale, est né le 22 juin 1971 à Taza. Il est directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé depuis le 12 juillet 2023 et directeur délégué de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zayed depuis le 9 septembre 2022.

Professeur de l’enseignement supérieur grade C à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Youns Bjijou a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de cet établissement, notamment ceux de chef du département d’anatomie, de directeur de l’unité pédagogique et de recherche en anatomie, et de chef du laboratoire de chirurgie expérimentale et de microchirurgie.

Lire aussi : Voici la composition du nouveau gouvernement El Mansouri

Membre fondateur de l’Académie africaine des sciences de la santé dont il est le secrétaire perpétuel depuis novembre 2025, Youns Bjijou est également membre de plusieurs sociétés savantes, dont la Société royale marocaine de gynécologie obstétrique, la Société marocaine des maladies du sein, la Société française de sénologie et de pathologie mammaire et la Société française de chirurgie gynécologique et pelvienne. Il a assumé aussi la fonction de vice-président aux affaires académiques de l’université internationale Abulcassis des sciences de la santé, de septembre 2016 à septembre 2022.

Docteur en médecine, Youns Bjijou est titulaire d’un certificat “Leadership et Management complexe” à Sciences Po-Paris, d’un diplôme d’université “Pédagogie Médicale” à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, d’un Executive Master en “Gestion et Politiques de Santé” à Sciences Po-Paris et d’un diplôme de spécialité en gynécologie obstétrique. Youns Bjijou est marié et père d’un enfant.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 18h40
#gouvernement#Youns Bjijou#ministère de la Santé et de la Protection sociale

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