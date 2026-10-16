Samir Belfkih, un ingénieur en systèmes d’information à la tête de l’habitat

Samir Belfkih, nommé de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la Ville et porte-parole du gouvernement.

Samir Belfkih fait partie des 32 membres du gouvernement nommés ce vendredi 16 octobre par le roi Mohammed VI. Il hérite du précédent portefeuille ministériel de Fatima Zahra El Mansouri, promue au poste de cheffe du gouvernement.

Ce pamiste, docteur en sciences de l’ingénieur, est ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville. Celui qui est professeur de l’enseignement supérieur à l’Université Ibn Tofail en systèmes d’information décisionnels et traitement de l’information est également chargé de la mission du porte-parole du gouvernement, qui était assurée durant l’exécutif sortant par Mustapha Baitas du RNI, parti aujourd’hui relégué au rang de l’opposition.

Agé de 51 ans, Samir Belfkih, engagé au sein du PAM depuis la création du parti, a intégré son bureau politique en janvier 2016. Il a également siégé à la Chambre des représentants lors de la législature 2011-2016, ainsi qu’au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), où il a présidé la commission permanente de gouvernance.

Lire aussi : Gouvernement: Nizar Baraka maintenu à l’Équipement et à l’Eau, avec un portefeuille élargi aux Forêts

À l’échelle territoriale, il a été membre du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra et président de son instance de développement économique. En 2022, il a été nommé directeur de l’École Nationale Supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de Rabat.

Samir Belfkih défend une refonte des pratiques partisanes et une restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions. À la croisée du monde universitaire et de l’action politique, il incarne un profil qui entend conjuguer expertise technique, réflexion sur la gouvernance et engagement partisan.

Le parcours de Samir Belfkih se caractérise par la coexistence de trois registres: l’enseignement supérieur et les technologies de l’information, l’engagement dans les structures du PAM et une réflexion sur les ressorts de la confiance démocratique.