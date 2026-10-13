Politique

Gouvernement El Mansouri: le MDS opte pour le soutien sans renoncer à son indépendance

Abdessamad Archane, secrétaire général du Mouvement démocratique et social.

Le Parti du mouvement démocratique et social (MDS) a décidé d’apporter son soutien au gouvernement de Fatima Ezzahra El Mansouri, tout en préservant son indépendance et son rôle de contrôle de l’action gouvernementale. La décision a été annoncée lundi 12 octobre, à l’issue d’une réunion de son bureau politique, présidé par Abdessamad Archane.

Par La Rédaction
Le 13/10/2026 à 12h20

Dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion, le parti indique avoir évalué les résultats des consultations menées par son secrétaire général avec la cheffe du gouvernement désignée, ainsi que les perspectives de coordination parlementaire avec l’Union constitutionnelle (UC), avec laquelle il a convenu de constituer un groupe parlementaire commun.

Le MDS justifie son choix par la volonté de coopérer positivement avec les initiatives et les mesures servant l’intérêt national et les attentes des citoyens, sans renoncer à son autonomie dans l’évaluation des politiques publiques. Il précise que cette position ne signifie ni l’abandon de sa mission de contrôle ni le renoncement à ses références et à ses positions politiques.

Lire aussi : Futur gouvernement: El Mansouri s’entretient avec Mohamed Joudar (MDS) et Abdessamad Archane (UC)

Le parti entend soutenir les mesures susceptibles d’améliorer le pouvoir d’achat, de créer des emplois, de renforcer la justice sociale et territoriale et de promouvoir la bonne gouvernance ainsi que le principe de reddition des comptes.

Le bureau politique a également salué le discours royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, soulignant l’importance des orientations relatives à l’efficacité des institutions, à l’accélération du développement et à la réponse aux attentes des citoyens.

Enfin, le MDS a estimé que la nomination d’une femme à la tête du gouvernement constituait une étape reflétant l’évolution de la participation politique des femmes marocaines et ouvrant de nouvelles perspectives à leur présence dans la gestion des affaires publiques.

Par La Rédaction
Le 13/10/2026 à 12h20
#Maroc#Fatima Ezzahra El Mansouri#MDS#Abdessamad Archane

LEs contenus liés

Politique

Officiel. Gouvernement El Mansouri: le PAM, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS scellent leur alliance

Politique

Gouvernement El Mansouri: la majorité attendue au complet ce lundi

Politique

Gouvernement El Mansouri: le PPS choisit de participer à la majorité

Politique

L’USFP se prononce pour la participation au gouvernement El Mansouri

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Polisario contre De Mistura: la panique avant le verdict de New York
3
Rouleaux de la Torah, ketoubas, Keswa el-Kbira... quand le Musée de la culture juive de Fès raconte plus de 2.500 ans d’histoire
4
Armée algérienne: sept ans de purges sous le tandem Tebboune-Chengriha, un commandement en lambeaux
5
Officiel. Gouvernement El Mansouri: le PAM, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS scellent leur alliance
6
Mohamed Filali: «La baisse du dirham illustre le bon fonctionnement du régime de change»
7
Arrestation de 61 Marocains en Algérie: que prépare le régime voyou?
8
Abascal et Bardella débarquent à Sebta pour défendre l’Europe depuis l’Afrique
Revues de presse

Voir plus