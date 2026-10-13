Gouvernement El Mansouri: le MDS opte pour le soutien sans renoncer à son indépendance

Dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion, le parti indique avoir évalué les résultats des consultations menées par son secrétaire général avec la cheffe du gouvernement désignée, ainsi que les perspectives de coordination parlementaire avec l’Union constitutionnelle (UC), avec laquelle il a convenu de constituer un groupe parlementaire commun.

Le MDS justifie son choix par la volonté de coopérer positivement avec les initiatives et les mesures servant l’intérêt national et les attentes des citoyens, sans renoncer à son autonomie dans l’évaluation des politiques publiques. Il précise que cette position ne signifie ni l’abandon de sa mission de contrôle ni le renoncement à ses références et à ses positions politiques.

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Le parti entend soutenir les mesures susceptibles d’améliorer le pouvoir d’achat, de créer des emplois, de renforcer la justice sociale et territoriale et de promouvoir la bonne gouvernance ainsi que le principe de reddition des comptes.

Le bureau politique a également salué le discours royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, soulignant l’importance des orientations relatives à l’efficacité des institutions, à l’accélération du développement et à la réponse aux attentes des citoyens.

Enfin, le MDS a estimé que la nomination d’une femme à la tête du gouvernement constituait une étape reflétant l’évolution de la participation politique des femmes marocaines et ouvrant de nouvelles perspectives à leur présence dans la gestion des affaires publiques.