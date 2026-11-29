Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 30 novembre, le débat s’est enflammé autour de la visite que le ministre délégué chargé de l’Enseignement préscolaire et de la lutte contre le décrochage scolaire, Kamal Hachoumi, a effectuée dans une école relevant de la direction régionale, où il a fait des remarques au directeur provincial sur certains dysfonctionnements. Cette opinion publiée dans le journal est signée A. Zghadi, qui s’interroge sur ce que cette séquence dit de la méthode du ministre.

Le ministre a adressé un reproche très ferme au directeur provincial de l’Éducation nationale, du Préscolaire et de la Formation professionnelle d’Inezgane-Aït Melloul, Abdelrahmane Rajji. C’était lors d’une visite à l’école Ibn Nafis, relevant de la direction régionale, en présence du gouverneur de la préfecture et du directeur de l’académie régionale de Souss-Massa. Devant des cadres administratifs et des caméras, il a lancé, en darija, que la direction ne lui répondait pas et a demandé au directeur provincial si cela allait encore durer trois mois ou peut-être trois ans, jugeant que ledit directeur devait fournir un effort, en associant au processus les responsables qui prennent les décisions au niveau de l’académie.

L’auteur rappelle que nul observateur du secteur ne peut nier la dynamique lancée par le ministre depuis qu’il a pris ses fonctions, notamment à travers des visites de terrain dans plusieurs établissements du pays, pour mesurer la réalité de l’enseignement préscolaire et l’ampleur du décrochage, loin des rapports papier et des chiffres secs. Ces visites, constate-t-il, ont révélé un souci réel de corriger les dysfonctionnements, d’accélérer le déploiement des programmes de généralisation du préscolaire, de réduire le décrochage et d’améliorer l’accueil. Mais ce qui s’est passé à Inezgane a été vécu par beaucoup, en particulier dans le secteur, comme une atteinte à la dignité du responsable éducatif. Le directeur provincial, le chef d’établissement et l’enseignant sont des partenaires de la réforme, et ont besoin d’encouragement et d’équité plutôt que d’être mis dans l’embarras devant les caméras.

De son côté, le ministre estime que sa rencontre avec le directeur provincial ne relevait pas d’une reddition de comptes et n’avait nullement porté atteinte à sa dignité. Il en veut pour preuve les remerciements qu’il lui a adressés pour ses efforts, et précise que l’objectif était d’inciter à accélérer les procédures et à raccourcir les délais de mise en œuvre.