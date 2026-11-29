Selon le quotidien Al Akhbar du 30 novembre, des publications et des photos diffusées sur les réseaux sociaux ont suscité, au moment du démarrage des épreuves écrites du concours d’accès aux centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, des soupçons de fuite de questions de certaines épreuves. Samedi, des voix se sont élevées pour demander l’ouverture d’une enquête afin d’établir la vérité et de garantir l’égalité des chances entre les candidats, dont le nombre dépasse 125.000.

Quelques minutes après la distribution des feuilles d’examen dans les centres, des photos et des textes ont circulé dans des groupes sur Telegram, Facebook et WhatsApp. Ils contenaient des questions présentées comme celles des épreuves en cours, ainsi que des publications proposant des réponses toutes prêtes dans plusieurs spécialités. Leur diffusion a soulevé des interrogations sur leur origine, le moment de leur publication et leur lien réel avec les épreuves passées par les candidats dans les centres.

Les réactions ont divergé. Certains candidats y ont vu de possibles fuites depuis les centres d’examen, de nature à porter atteinte au principe d’égalité des chances et à la crédibilité du concours. D’autres observateurs ont douté de l’authenticité des images et avancé que certaines questions pouvaient n’être qu’une republication de sujets de sessions précédentes ou de simples pronostics diffusés pour attirer des abonnés, voire exploiter l’inquiétude des candidats à des fins douteuses.

Ces développements ont coïncidé avec une intervention des services de sécurité à Taza, qui ont arrêté samedi un enseignant soupçonné d’avoir participé à la préparation et à la diffusion de réponses auprès des candidats, via un groupe numérique, à la suite d’un suivi technique. Selon les informations qui circulent, les investigations se poursuivent pour identifier les autres personnes éventuellement liées à ces faits et établir la nature des contenus diffusés et leur rapport avec les épreuves officielles.

Le ministère de l’Éducation nationale avait annoncé, avant la date du concours, des mesures de lutte contre la triche, dont l’interdiction d’introduire des téléphones et des appareils électroniques dans les salles, la création d’une cellule centrale et de cellules régionales de veille chargées de surveiller les publications et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux et de traquer toute tentative de fraude électronique.

Candidats et acteurs du secteur ont, en retour, réclamé des clarifications officielles sur ce qui s’est passé, l’ouverture d’une enquête pour établir si les images publiées contiennent réellement les sujets du concours et si elles ont fuité depuis les centres, ainsi que la détermination des responsabilités en cas d’irrégularités. Ils ont aussi insisté sur la transparence et l’égalité des chances entre tous les candidats, compte tenu de l’affluence et du nombre de postes en jeu.