Société

Éducation nationale: Nabil Benabdallah relève à 40 ans l’âge limite d’accès aux concours de l’enseignement

Mohamed Nabil Benabdallah, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification.

L’âge limite des candidats aux concours et aux examens de l’Éducation nationale a été relevé à 40 ans au lieu de 35 actuellement, a appris mardi Le360 de sources concordantes.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 03/11/2026 à 16h08

Alors que le secteur de l’éducation nationale fait l’objet d’un débat parlementaire dans le cadre du projet de loi de finances 2027, une source proche du ministre a fait part à Le360 de la décision de Nabil Benabdallah de relever l’âge limite des candidats aux différents examens de son département à 40 ans au lieu de 35.

Décidée par le gouvernement Akhannouch, cette mesure avait suscité une vive polémique au sein de certains milieux politiques.

Lire aussi : Education nationale: les conditions de recrutement par concours des enseignants sont maintenues

Ce changement introduit par le nouveau ministre intervient après un long débat public suscité par la limitation de l’âge d’accès à 35 ans instaurée initialement sous l’ancien ministre Chakib Benmoussa, une restriction qui avait alors écarté de nombreux candidats diplômés.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 03/11/2026 à 16h08
#Education nationale#concours#enseignants#Nabil Benabdallah

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