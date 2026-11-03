Éducation nationale: Nabil Benabdallah relève à 40 ans l’âge limite d’accès aux concours de l’enseignement

Alors que le secteur de l’éducation nationale fait l’objet d’un débat parlementaire dans le cadre du projet de loi de finances 2027, une source proche du ministre a fait part à Le360 de la décision de Nabil Benabdallah de relever l’âge limite des candidats aux différents examens de son département à 40 ans au lieu de 35.
Décidée par le gouvernement Akhannouch, cette mesure avait suscité une vive polémique au sein de certains milieux politiques.
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Ce changement introduit par le nouveau ministre intervient après un long débat public suscité par la limitation de l’âge d’accès à 35 ans instaurée initialement sous l’ancien ministre Chakib Benmoussa, une restriction qui avait alors écarté de nombreux candidats diplômés.