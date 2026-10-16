Nabil Benabdallah à la tête de l’Éducation nationale

Mohamed Nabil Benabdallah figure dans la liste des nouveaux ministres nommés ce vendredi 16 octobre 2026 par le roi Mohammed VI. Le secrétaire général du PPS, qui n’en est pas à sa première responsabilité ministérielle, occupe aujourd’hui le poste de ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification au sein du gouvernement El Mansouri.

Né le 3 juin 1959 à Rabat, Mohamed Nabil Benabdallah a effectué sa scolarité dans la capitale, où il a obtenu son baccalauréat en 1977 au Lycée Descartes. Il poursuit ensuite ses études en France, en droit, en relations internationales et en langues, avant d’obtenir, en 1985, un diplôme en relations internationales de l’Institut national des langues et civilisations orientales, à Paris. Son intérêt pour la politique remonte à l’adolescence. Durant ses années d’études en France, il s’engage au sein de l’Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM) et rejoint le Parti du progrès et du socialisme (PPS). Il y assume plusieurs responsabilités militantes, qui marquent le début d’un parcours appelé à se poursuivre au sein des instances dirigeantes du parti.

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En 1988, Nabil Benabdallah est élu secrétaire général de la Jeunesse marocaine pour le progrès et le socialisme (JMPS). Il devient ensuite membre du comité central du parti, puis de son bureau politique en 1995. Il préside également l’organisation de la Jeunesse socialiste entre 1994 et 1998. Entre 1997 et 2000, il dirige les quotidiens Al Bayane et Bayane Al-Yaoum, liés au PPS. Le 30 mai 2010, il est élu secrétaire général du parti lors de son huitième congrès national. Il est reconduit à la tête de la formation politique lors des congrès de 2014, 2018 et 2022.

Nabil Benabdallah a également occupé plusieurs postes ministériels tout au long de sa carrière politique. En novembre 2002, il est nommé ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, poste qu’il occupe jusqu’en octobre 2007. Il est ensuite nommé ambassadeur du Maroc à Rome, en Italie, où il exerce entre novembre 2008 et juillet 2009.

En janvier 2012, Nabil Benabdallah intègre le gouvernement d’Abdelilah Benkirane en tant que ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la ville. Il reste à la tête de ce secteur sous le gouvernement suivant, élargissant son portefeuille à l’Aménagement du territoire d’avril à octobre 2017. En parallèle de ces fonctions nationales, il exerce des responsabilités dans la gestion locale. Élu au Conseil de la ville de Rabat et au Conseil de l’arrondissement d’Agdal-Riad, il siège entre 2003 et 2009.

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Avant et parallèlement à son engagement politique, Nabil Benabdallah exerce le métier de traducteur-interprète assermenté. Agréé auprès des tribunaux marocains depuis 1987, il dirige un cabinet de traduction à Rabat. En 1992, il devient vice-président de l’Ordre des traducteurs-interprètes assermentés du Maroc, fonction qu’il occupe jusqu’en 2010.

Son parcours comprend aussi plusieurs engagements associatifs et culturels. Il a notamment présidé la Fondation Suisse-Maroc pour le développement durable et la Fondation du Festival international du film méditerranéen de Tétouan. Il a également été à la tête de l’association des Amis d’Azemmour et membre du conseil d’administration de la Fondation des trois Cultures.

Riche d’un parcours qui associe militantisme, responsabilités gouvernementales, diplomatie, journalisme et traduction, Mohamed Nabil Benabdallah prend désormais les commandes d’un des secteurs clés pour l’avenir du Maroc: le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification.