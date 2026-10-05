Politique

Nouveau gouvernement: El Mansouri entame avec Benabdallah le deuxième round des consultations

Nabil Benabdellah devant le siège régional du PAM à Rabat, ce lundi 5 octobre, à l’occasion du deuxième round des consultations pour la formation du gouvernement El Mansouri.

La cheffe du gouvernement, Fatima Zahra El Mansouri, a repris ce lundi matin à Rabat, ses consultations avec les partis politiques devant former la future majorité gouvernementale, a appris Le360 de sources concordantes.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 05/10/2026 à 14h44

Le deuxième round de pourparlers en vue de la formation du futur gouvernement a été lancé après que le Conseil national du Parti authenticité et Modernité (PAM) a mandaté sa coordinatrice nationale, Fatima Zahra El Mansouri, de la tâche de reprendre les consultations des partis politiques.

Cette reprise des consultations, qui se tiennent loin des regards de la presse, avait été annoncée par la cheffe du gouvernement au terme du Conseil national du PAM, samedi après-midi.

Lire aussi : El Mansouri devant le Conseil national du PAM: «Nous voulons un gouvernement politique fort»

Le360 apprend ce lundi que c’est Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), qui a inauguré cette deuxième manche des consultations.

Au Conseil national du PAM, les congressistes avaient été nombreux à exprimer leur rejet de voir le Rassemblement national des indépendants (RNI) figurer dans le futur gouvernement. «J’ai bien reçu le message», leur avait répondu Fatima Zahra El Mansouri.

Lire aussi : Conseil national du PAM: «Nous ne reproduirons pas les erreurs du passé», le Tracteur veut tracer son propre sillon

Selon des sources concordantes, la cheffe du gouvernement a demandé «dimanche soir à Nabil Benabdallah de le rencontrer dans la matinée de lundi au siège régional de Rabat».

À noter que le PPS tiendra mardi son comité central en vue de décider si le parti participera ou non au prochain gouvernement. Il est probable que ce comité central confie à Nabil Benabdallah cette décision.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 05/10/2026 à 14h44
#Fatima Ezzahra El Mansouri#Chef du gouvernement#Législatives#Parlement#gouvernement#majorité gouvernementale#Opposition

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