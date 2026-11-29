Selon le quotidien Al Akhbar du 30 novembre, le Réseau marocain de défense du droit à la santé et du droit à la vie alerte sur la gravité de la rupture persistante de plusieurs médicaments psychiatriques et mentaux dans les hôpitaux et les pharmacies. Il s’inquiète en particulier des injections utilisées dans les interventions d’urgence pour contenir les crises aiguës de délire psychique, un manque qui menace, selon lui, la sécurité des patients ainsi que celle des équipes médicales et soignantes dans les services de psychiatrie.

Le réseau précise que la pénurie touche des médicaments essentiels, dont le Nozinan, le Largactil et l’Haldol, que les médecins et les infirmiers utilisent pour intervenir rapidement lors des crises psychiques aiguës. L’absence de ces injections oblige les professionnels à recourir à des comprimés, malgré leur effet plus lent et la difficulté pour les patients de les prendre pendant une crise. Il avertit que la prolongation de cette situation risque d’aggraver les états pathologiques et d’accroître le risque de complications graves, qui ne menaceraient pas seulement les malades, mais aussi les cadres de santé et les personnes présentes autour de l’hôpital, faute de moyens thérapeutiques d’intervention rapide.

Le manque ne se limite pas aux injections d’urgence. Il concerne aussi d’autres médicaments destinés au traitement des maladies psychiques et chroniques, aussi bien dans les établissements hospitaliers que dans les pharmacies publiques et privées. La rareté de certains produits et la hausse de leurs prix alourdissent encore la charge des patients et de leurs familles, surtout celles à revenu limité, et exposent nombre d’entre eux à l’arrêt du traitement et à des rechutes.

Face à cette crise, les professionnels demandent une intervention urgente en faveur de la disponibilité des injections de Nozinan, de Largactil et de Haldol dans les hôpitaux publics et les services de psychiatrie, ou fournir des alternatives thérapeutiques reconnues qui assurent la continuité de la prise en charge des cas d’urgence.

Ils réclament aussi la disponibilité du Leponex, dosé à 25 et 100 mg, et du Téralithe à 250 mg, médicaments dont ils jugent la rupture particulièrement grave. Le réseau demande au ministère de la Santé et de la Protection sociale et aux autres intervenants de coordonner leurs efforts, de renforcer le contrôle du marché pharmaceutique et de créer des mécanismes d’alerte précoce pour éviter la répétition des pénuries.

Il soulève enfin la situation du personnel des services de psychiatrie, en demandant que les moyens d’intervention indispensables soient fournis, que les risques liés à la gestion des urgences soient pris en compte, que les conditions de travail soient améliorées et que des indemnités spécifiques soient instaurées.

Il plaide pour un budget plus conséquent consacré aux maladies psychiques et mentales et à la lutte contre l’addiction dans la loi de finances 2027, pour le suivi de la disponibilité et de la qualité des médicaments, ainsi que pour la sortie du projet de loi sur la santé mentale et la révision du dahir de 1959, afin de garantir les droits et la dignité des malades.