Médicaments: une première vague de baisse des prix attendue pour près de 300 produits

Le projet de loi révisant le cadre du médicament et de la pharmacie instaure de nouvelles obligations pour les opérateurs.

Le prix de plusieurs centaines de médicaments pourrait prochainement être revu à la baisse. Une première liste d’environ 300 produits a été approuvée dans le cadre de la réforme des prix du médicament, selon une source au ministère de la Santé.

Les réductions annoncées varient de 10% à 70%, mais les noms des médicaments concernés n’ont pas encore été rendus publics. Leur identification dépendra de la publication du texte officiel fixant la nouvelle grille tarifaire.

La mesure s’inscrit dans une refonte plus large du mécanisme de révision des prix des médicaments.

Le délai de révision passera de cinq à trois ans, afin d’actualiser plus régulièrement les tarifs. Les autorités introduisent également une nouvelle règle pour les médicaments dont le prix fabricant dépasse 300 dirhams: le prix retenu sera désormais le plus bas observé parmi les pays de référence utilisés par le Maroc.

Ce changement concerne principalement les traitements les plus onéreux, pour lesquels les écarts de prix internationaux peuvent être significatifs.

Le ministère de la Santé estime que l’ensemble de la réforme pourrait générer plus d’un milliard de dirhams d’économies.

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Selon les estimations présentées par le ministre, environ 250 millions de dirhams devraient bénéficier directement aux patients sous forme de réduction du reste à charge. Les personnes suivant des traitements chroniques figurent parmi les catégories les plus susceptibles d’en ressentir les effets.

Aucun médicament ne peut, à ce stade, être identifié comme concerné par cette première vague de baisses.

La publication du texte officiel permettra de connaître les produits concernés ainsi que leur nouveau prix, condition indispensable pour que les patients puissent vérifier l’impact concret de la réforme sur leur traitement.

La publication de la première liste constituera la prochaine étape de cette réforme, en précisant les médicaments concernés et le niveau de baisse applicable à chacun d’eux.