Cardioaspirine 100 mg: deux lots retirés, les pharmaciens écartent tout risque de pénurie

L’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) a demandé le retrait de deux lots de Cardioaspirine 100 mg des pharmacies et des circuits de distribution. La mesure ne concerne que les lots BT1CJP2 et BT1CJP3, à la suite d’un écart de température constaté lors de leur transport, indique l’Agence, qui précise que ce rappel est effectué à titre de précaution.

Les pharmaciens d’officine et les établissements pharmaceutiques grossistes-répartiteurs ont ainsi été invités à cesser immédiatement la dispensation, la distribution et l’utilisation des deux lots concernés.

Les stocks restants doivent être mis en quarantaine avant leur retour, en coordination avec l’établissement pharmaceutique industriel Bayer. Les deux lots concernés affichent une date de péremption fixée à février 2031.

Cardioaspirine 100 mg contient de l’acide acétylsalicylique et se présente sous forme de comprimés gastro-résistants. Ce médicament est utilisé dans le traitement et la prévention de certaines maladies du cœur, du cerveau et des vaisseaux sanguins.

L’AMMPS indique par ailleurs qu’aucune réclamation relative à la qualité du produit ni aucun cas de pharmacovigilance en lien avec la cause du rappel n’ont été rapportés sur les deux lots concernés.

Une procédure engagée rapidement

Du côté des pharmaciens, la procédure de retrait a été mise en œuvre dès la réception de l’alerte de l’Agence. Amine Bouzoubaa, secrétaire général de la Confédération des syndicats de pharmaciens du Maroc, indique, dans une déclaration à Le360, qu’il y a eu «un contact continu» entre l’Agence et les pharmaciens concernant les médicaments faisant l’objet de mesures de retrait.

«Dès la réception de l’alerte de l’Agence, les pharmaciens ont réagi pour la mettre en œuvre», explique-t-il, notant que les pharmacies retournent ainsi les médicaments concernés aux sociétés de distribution, qui doivent à leur tour les restituer à l’entreprise concernée pour leur destruction.

Le retrait des deux lots ne devrait pas, selon lui, créer de difficulté en matière d’approvisionnement. «Cela concerne seulement deux lots et il y a d’autres lots qui sont vendus dans les pharmacies», souligne Amine Bouzoubaa.

Le secrétaire général de la Confédération assure ainsi qu’il n’y a pas, actuellement, de pénurie de Cardioaspirine 100 mg sur le marché. Les autres lots du médicament qui ne sont pas concernés par la décision de l’AMMPS continuent donc d’être commercialisés.

La procédure vise également les boîtes qui auraient déjà été achetées par des patients avant la décision de retrait. Les pharmacies tentent de prendre contact avec les personnes concernées afin de récupérer les médicaments appartenant aux deux lots ciblés.

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Pour les patients qui auraient déjà acheté une boîte issue du lot BT1CJP2 ou du lot BT1CJP3, Amine Bouzoubaa rapporte que le fabricant a indiqué qu’il n’y avait «pas de risque ni de problème d’efficacité du médicament».

Selon lui, le retrait constitue une mesure de précaution liée aux conditions de température auxquelles les deux lots ont été exposés pendant leur transport. «C’est seulement une mesure préventive liée à la présence du médicament à une certaine température», précise-t-il.

Le contrôle des conditions de transport constitue un élément de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, les médicaments devant être acheminés dans des conditions permettant de préserver leur qualité. Dans le cas présent, c’est l’écart de température constaté lors du transport qui a conduit au déclenchement de la procédure de rappel.

À ce stade, la mesure reste donc circonscrite aux deux lots BT1CJP2 et BT1CJP3. Aucun cas de pharmacovigilance lié à cet écart de température n’a été rapporté à l’Agence, tandis que les autres lots de Cardioaspirine 100 mg ne sont pas concernés par le retrait.