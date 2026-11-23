Certains patients se retrouvent contraints de faire le tour des pharmacies à la recherche de médicaments dont ils ont besoin régulièrement, ce qui relance le débat sur la capacité du système pharmaceutique à garantir la continuité de l’approvisionnement, en particulier pour les maladies chroniques qui ne tolèrent aucune interruption de traitement.

Le journal cite des ruptures récentes dans des antidiabétiques, les stylos d’insuline, certains médicaments contre l’hypertension et les maladies cardiaques, le Gardénal 50 mg, seul traitement permettant de contrôler les crises d’épilepsie, ainsi que des produits pour les troubles psychiques et certains cancers.

Pour répondre aux craintes, l’Agence a lancé des mesures préventives en invitant laboratoires pharmaceutiques et grossistes-répartiteurs à renforcer leurs stocks en vue des besoins de l’hiver 2026-2027.

Dans une note d’information récente, elle insiste sur l’adéquation entre production, importation, distribution et demande saisonnière, avec la garantie de disponibilité des médicaments essentiels, notamment pour les nourrissons et les enfants, dont les besoins thérapeutiques augmentent pendant la saison froide.

Elle demande aussi aux acteurs du secteur de signaler immédiatement toute difficulté d’approvisionnement, qu’il s’agisse d’une pénurie ou d’un risque de rupture, afin de pouvoir intervenir. Le journal y voit une orientation vers une surveillance préventive du marché.

Interrogé sur le sujet, le professeur Samir Ahid, ancien directeur général de l’Agence, rappelle que les tensions d’approvisionnement ne touchent pas que le Maroc mais constituent un phénomène mondial, lié à des facteurs économiques et géopolitiques.

Il cite la concentration de la production des matières premières dans un nombre limité de pays, les perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales et la hausse des coûts de production.

Selon lui, l’Agence travaille à renforcer ses mécanismes de vigilance par le développement d’un observatoire des médicaments et leur numérisation, afin de disposer de données plus précises sur le stock national, la consommation, la production et les importations, ainsi que d’indicateurs signalant le risque de rupture. Il insiste sur l’importance des stocks de sécurité, de la coordination avec laboratoires et distributeurs et de la recherche de solutions alternatives, y compris le recours à l’importation en cas de besoin.