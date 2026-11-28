Combien vaut une coupure d’eau évitée à Rabat et à Casablanca? Nizar Baraka a répondu avec des chiffres hier, vendredi 27 novembre à Tanger, lors d’une table ronde de la 18ème édition du Forum international MEDays placée sous le thème «Gouverner la rareté, l’eau comme variable de puissance».

Interrogé sur le coût d’opportunité des grands ouvrages hydrauliques, le ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts a sorti ses comptes. «Ça nous a coûté 600 millions d’euros (soit environ 6,6 milliards de dirhams) pour pouvoir assurer ce transfert entre le Sebou et le Bouregreg», a-t-il déclaré, en précisant que plus de 900 millions de m³ ont transité par cet ouvrage.

Sans cette liaison, a-t-il poursuivi, il n’y aurait pas eu d’eau à Rabat, à Casablanca et dans les villes avoisinantes, et «on aurait eu des coupures d’eau importantes». Le pays aurait alors «dû importer de l’eau par les bateaux». Pour le même volume de 900 millions de m³, la note aurait atteint «4,5 milliards d’euros» (soit environ 49,46 milliards de dirhams), soit 5 euros le mètre cube et 7,5 fois le montant investi dans l’autoroute de l’eau.

Le projet d’interconnexion des bassins hydrauliques du Sebou et du Bouregreg pour sécuriser l’approvisionnement en eau de l’axe Rabat-Casablanca.

Ces chiffres, a-t-il dit, montrent l’importance du projet «sur le plan économique, sur le plan financier», mais aussi pour la stabilité sociale et pour «les industries qui avaient besoin d’eau». Sur l’axe Rabat-Casablanca, une rupture d’approvisionnement aurait touché les ménages comme les usines.

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Le360 suit ce chantier depuis sa mise en service. La liaison fonctionne depuis août 2023, après la pose de 66,5 kilomètres de conduites en acier et la construction de deux stations de pompage, avec un débit de 15 m³ par seconde entre le barrage de garde du Sebou et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah. En janvier dernier, le ministre faisait état de 953 millions de mètres cubes déjà transférés.

La suite est déjà programmée. La deuxième tranche doit porter le débit à 45 mètres cubes par seconde, puis prolonger l’ouvrage sur 209,6 kilomètres jusqu’au barrage Al Massira, dans le bassin de l’Oum Er-Rbia, pour un transfert estimé à terme à 1,2 milliard de m³ par an.

Dessalement: 1,8 milliard de m³ visés en 2031

Le dessalement change d’échelle. La production atteint aujourd’hui 410 millions de mètres cubes, contre 46 millions en 2021, et le ministre vise 1,8 milliard de mètres cubes à l’horizon 2031. À cette échéance, 60% des besoins en eau potable viendront de la mer. «On était à moins de 4%», a rappelé Nizar Baraka.

Le coût suit. Toutes les stations sont adossées aux énergies renouvelables, ce qui permet selon le ministre de ne pas dépasser 0,40 dollar le mètre cube. L’eau produite n’ira pas seulement dans les robinets, puisqu’une partie est destinée à l’irrigation, au nom de la sécurité alimentaire.

L’eau dessalée voyagera elle aussi. C’est déjà le cas pour Settat et Berrechid. Tout est prêt, a assuré Nizar Baraka, pour Marrakech, Ben Guerir et Youssoufia, qui recevront 100 millions de m³ produits à Safi, tandis que Khouribga sera servie depuis El Jadida.

Reste la facture du consommateur. Le ministre a indiqué qu’une étude sur la tarification est en cours. Il a rappelé que la TVA a été supprimée sur l’eau potable, ce qui a allégé la facture des ménages, et que le dessalement ne s’est pas traduit par une hausse des tarifs, son coût ayant été suffisamment réduit pour épargner la population.

Barrages, eaux usées et goutte-à-goutte... Les objectifs chiffrés de la feuille de route

Ces annonces répondent à trois constats que le ministre a posés d’emblée. Le pays affronte des phénomènes extrêmes, avec de fortes sécheresses et de fortes inondations. Ses ressources baissent, puisque la dotation est passée de 2.600 m³ par habitant et par an en 1960 à moins de 600 aujourd’hui, ce qui installe le Royaume dans une logique de pénurie. Enfin la pluie est mal répartie, 53% des précipitations tombant sur 7% du territoire.

Les barrages gardent leur place. La capacité de stockage, de 21 milliards de m³ aujourd’hui, passera à 27 milliards à l’horizon 2031. La réutilisation des eaux usées, partie de 40 millions de m³, atteindra 100 millions en 2027 puis doublera d’ici 2031, afin d’épargner les eaux conventionnelles pour l’arrosage des espaces verts, entre autres usages.

Les travaux du barrage Kheng Grou, 5ème plus grand du Maroc, affichent un taux d’avancement de 70%. (K.Sabbar/Le360)

Côté économies, l’irrigation au goutte-à-goutte couvrait 700.000 hectares début 2026 et devra atteindre 1,2 million d’hectares en 2031. Le ministre veut aussi porter à 80% le rendement des réseaux d’eau potable et réduire de plus de 50% les pertes d’eau agricole.

La planification passe par l’intégration des Eaux et Forêts, chargées d’aménager les bassins versants, de lutter contre l’érosion des sols et de freiner l’envasement qui ampute la capacité des barrages. Pour les nappes, l’objectif est de réduire de 50% la surexploitation à l’horizon 2035, grâce à des contrats de nappes associant plusieurs usagers et à la réalimentation artificielle.

Unités mobiles fabriquées au Maroc, drones sous-marins et IA

L’innovation a occupé une bonne part de l’intervention. Le Maroc produit désormais ses propres unités mobiles de dessalement, d’une capacité allant de 10 litres par seconde à plus de 100 litres par seconde. Le taux d’intégration locale atteint 35% et l’objectif est de le porter à 60% à l’horizon 2031. Ces équipements commencent à être exportés vers d’autres pays du continent.

Le numérique est l’autre volet. Le ministère recourt à l’intelligence artificielle et développe des jumeaux numériques pour mieux connaître les barrages et gérer leurs bassins versants. Son pôle technologique a commencé à développer des drones sous-marins chargés du suivi des ouvrages, afin de prévenir tout risque. Un Institut de l’Intelligence artificielle a aussi été créé au sein de l’École Hassania des travaux publics (EHTP) pour adapter l’IA à la gestion de l’eau.

Dans l’agriculture, les résultats sont déjà mesurables. Dans le Souss, l’agrotech a permis de réduire de 40% l’eau utilisée pour les besoins agricoles, a indiqué le ministre. Les nappes souterraines bénéficieront des mêmes outils. Le ministère travaille sur l’imagerie satellitaire pour mieux les connaître et déploie des compteurs intelligents qui, grâce à l’IA, doivent améliorer la répartition et la gestion de ces ressources.