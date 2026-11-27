Il avait annoncé la couleur. À 15:31, lors de sa conférence de presse au siège du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Attaf dit vouloir s’arrêter sur la fin de la MINURSO et sur les «contre-vérités» qu’elle a suscitées, lesquelles appellent, précise-t-il, «une clarification, voire une correction». Suivent cinq points, numérotés de «premièrement» à «cinquièmement». On les reprend dans l’ordre.

Premièrement: la faute au «porte-plume»

Si le mandat de la mission n’a pas été renouvelé le 30 octobre, explique le ministre, c’est d’abord à cause de «l’approche suivie par le porte-plume», qui aurait tenté de transposer sa position nationale dans un projet de résolution et de l’y imposer. Le porte-plume du dossier au Conseil de sécurité, ce sont les États-Unis.

Sauf que le texte américain n’a pas été battu aux voix. Il a été bloqué par un veto russe, comme l’a rappelé Le360. De Moscou, Ahmed Attaf n’a pas dit un mot. Des onze États membres qui ont voté pour le texte, pas davantage. Dans sa version des faits, le coupable est celui qui a écrit le texte, pas celui qui l’a empêché de passer, et la majorité du Conseil n’existe pas.

Deuxièmement: le mot «référendum»

Réduire le désaccord à la présence du mot «référendum» dans le nom de la mission serait, selon le ministre, une «simplification». Il a raison, mais pas dans le sens qu’il croit. Le mot figurait dans le nom de la MINURSO depuis 1991, et le référendum n’a jamais eu lieu. Depuis le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité a d’ailleurs tranché la question de fond: les négociations se mènent «sur la base» du plan d’autonomie marocain. Trente-cinq ans d’un sigle sans objet, puis une résolution qui en tire les conséquences: c’est la meilleure explication de sa disparition.

Troisièmement et quatrièmement: les réfugiés, sujet interdit

Le ministre met ensuite en garde contre toute solution qui n’aurait pas l’accord des deux «parties», puis refuse que l’on transforme le dossier en «simple question de réfugiés» à qui l’on chercherait «une patrie de substitution», ou à qui l’on demanderait de rentrer chez eux. Les réfugiés en question vivent à Tindouf, en territoire algérien, depuis près de cinquante ans. Le pays qui les héberge est donc aussi celui qui demande qu’on ne parle pas d’eux. Il refuse surtout qu’on les compte. Résolution après résolution, le Conseil de sécurité réitère ses demandes d’enregistrement des réfugiés, jusque dans le préambule de la résolution 2797. Près de cinquante ans après l’ouverture des camps, personne ne sait officiellement combien de personnes y vivent. Alger veut cacher leur nombre et leur identité. Nombre de ces réfugiés ne sont pas Sahraouis.

Cinquièmement: une note verbale et un dossier qu’on n’étudie pas

Dernier point: la question restera inscrite à l’ordre du jour du Conseil de sécurité. Interrogé plus tard sur ce point (1:22:17), le ministre en a détaillé le mécanisme avec une franchise rare. Il suffit, explique-t-il, qu’un seul État envoie une note verbale pour que le dossier demeure sur la liste, «même s’il n’est pas étudié». Il ne sera pas examiné, «mais il est là». Après cinquante ans de diplomatie, la victoire d’Alger tient en une ligne d’un ordre du jour. Celle du Maroc tient dans une résolution.

La mise au point qu’il n’avait pas prévue

La plus intéressante est venue d’une question. À 1:02:01, un journaliste demande comment l’Algérie, en sa qualité d’«observateur proche», pourra suivre la situation une fois la mission partie. La réponse ne parle plus d’observation. La mission est «en cours de démantèlement», du 1er novembre à février, dit Ahmed Attaf, et des discussions ont lieu «entre nous et les Nations unies» sur la manière de poursuivre «les tâches qu’accomplissait la MINURSO, sans la MINURSO». Il précise: «hier encore», l’ambassadeur d’Algérie à New York a eu une réunion «sur ce sujet précis». «Aucune décision n’a été prise.»

Un observateur qui négocie avec l’ONU l’après-mission, et dont l’ambassadeur tient des réunions sur le sujet: la qualité d’observateur s’arrête là où commence la conférence de presse.

Ahmed Attaf s’appuie enfin (22:10) sur la déclaration du Secrétaire général du 1er novembre, selon laquelle le départ de la mission n’abroge pas le droit à l’autodétermination. Il cite juste. Il s’arrête simplement avant la fin: le même texte appelle à une solution politique «mutually acceptable» et confie la suite au seul envoyé personnel, Staffan de Mistura.

La résolution qu’il a oubliée

Surtout, en sept minutes consacrées au Sahara, le ministre n’a prononcé ni le numéro de la résolution 2797 ni le mot «autonomie». Adoptée le 31 octobre 2025 par onze voix, sans aucune voix contre, elle reste le texte de référence du Conseil de sécurité sur ce conflit. L’Algérie, qui siégeait alors au Conseil, n’a pas pris part au vote. On ne commente pas un texte qu’on a refusé de voter. On fait comme s’il n’existait pas.

Ce texte dit pourtant l’essentiel. Il relève qu’une «autonomie véritable sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution des plus réalisables», et appuie des négociations menées «sur la base» du plan d’autonomie proposé par le Maroc. Le même paragraphe parle d’«autodétermination». L’autodétermination que brandit Ahmed Attaf figure donc bien dans la résolution. Mais elle y passe par l’autonomie, pas par un référendum que le Conseil a cessé d’évoquer.

Car l’autonomie est une forme d’autodétermination, et elle n’est pas une abstraction au Sahara. Depuis 2015, dans le cadre de la régionalisation avancée, les habitants de Laâyoune, de Boujdour ou de Dakhla élisent au suffrage direct leurs conseils communaux et régionaux, et les élus sahraouis gèrent budgets et projets. Les Sahraouis que le ministre dit défendre vote déjà. Pendant ce temps, dans les camps de Tindouf, on ne sait même pas combien il y a d’électeurs.

La fin de la MINURSO n’a rien changé à cette architecture. Elle a supprimé une mission de surveillance, pas la résolution qui fixe le cadre du règlement. Le ministre le sait: c’est pour cela qu’il n’en parle pas.

Le même texte de Guterres ne prévoit aucune poursuite des «tâches» de la mission: une petite équipe du département de l’appui opérationnel est chargée de rapatrier le matériel et de liquider le reste.

Le calendrier, lui, est connu. Environ 160 observateurs militaires et 180 civils doivent partir, et 13 sites être rendus, selon le porte-parole de l’ONU cité par Le360. Le chef de la mission, Alexander Ivanko, a fixé le 31 janvier comme date limite de présence. Ce jour-là, le dernier drapeau de l’ONU sera abaissé au Sahara. Le Maroc n’aura rien à hisser: son drapeau y est déjà. Et à jamais.