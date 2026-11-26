La brigade régionale de la police judiciaire de la wilaya de sûreté de Fès a arrêté, jeudi matin, un avocat pris en flagrant délit de corruption, à la suite d’un piège qui lui a été tendu. «L’interpellation est intervenue après le dépôt, auprès du parquet, d’une plainte par un homme d’affaires qui aurait remis à l’avocat une somme d’argent, ce dernier lui ayant promis d’intervenir auprès d’un magistrat pour statuer sur un dossier le concernant», rapporte Assabah dans son édition du vendredi 27 novembre.

Les éléments de la police judiciaire ont surveillé à distance le plaignant, après un accord préalable conclu en coordination avec le parquet, avant que celui-ci ne remette à l’avocat une somme de 10 000 dirhams. L’intéressé a aussitôt été arrêté et conduit au siège de la wilaya de sûreté afin d’être entendu sur le contenu de la plainte de l’homme d’affaires, propriétaire de deux sociétés de textile.

Ce dernier a saisi le ministère public après avoir découvert qu’il avait été victime de manœuvres frauduleuses et d’escroquerie de la part de l’avocat. Selon des sources proches de l’enquête, les créances de la CNSS à l’égard de la société de l’homme d’affaires s’étaient accumulées, conduisant la caisse à saisir la justice après avoir constaté l’insolvabilité de l’intéressé.

Le patron des deux sociétés cherchait à obtenir un délai supplémentaire afin de réunir les fonds nécessaires et de s’acquitter de sa dette. C’est alors qu’un intermédiaire l’a orienté vers l’avocat mis en cause, prétendant que ce dernier était en mesure de lui trouver une solution pour lui éviter les poursuites judiciaires et la détention.

Les mêmes sources soulignent que l’avocat a affirmé entretenir une relation étroite avec le procureur du roi de Fès et a proposé au plaignant d’intervenir en sa faveur auprès de ce dernier pour régler son problème. «L’homme d’affaires a souligné que l’avocat lui avait subtilisé des sommes importantes, se chiffrant à plusieurs millions, en prétendant qu’il allait les remettre au magistrat en personne. Il a alors consulté l’avocat de sa société, qui lui a fait savoir que le mis en cause ne connaissait pas ledit magistrat et n’entretenait aucun lien personnel avec lui. Finalement, il a saisi le parquet, qui a réagi avec célérité à sa plainte», écrit Assabah.