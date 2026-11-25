Un nouveau cap urbanistique pour Aïn Sebaâ, avec plusieurs projets structurants appelés à redessiner le paysage de l’arrondissement.

Le nouveau plan d’aménagement d’Aïn Sebaâ est désormais officiellement entré en vigueur. Le décret n° 2.26.735, publié le 27 octobre 2026 au Bulletin officiel, approuve le plan et son règlement d’aménagement, tout en déclarant d’utilité publique les dispositions qui y sont prévues. Cette publication marque une étape déterminante dans le processus de renouvellement urbain de cet arrondissement du nord-est de Casablanca, appelé à connaître d’importantes transformations au cours des prochaines années.

Le document, élaboré par l’Agence urbaine de Casablanca (AUC), couvre un territoire d’environ 1.550 hectares, délimité par l’océan Atlantique au nord, l’arrondissement de Sidi Bernoussi à l’est, l’autoroute urbaine RP35 au sud et les arrondissements de Roches Noires et de Hay Mohammadi à l’ouest. Il succède au précédent plan, approuvé en avril 2014, dont les effets de la déclaration d’utilité publique étaient arrivés à expiration en avril 2024.

Déséquilibres urbains

Les orientations du nouveau plan trouvent leur origine dans les caractéristiques particulières d’Aïn Sebaâ et les déséquilibres relevés dans son diagnostic territorial.

L’arrondissement figure parmi les premiers foyers de l’industrialisation de Casablanca. Son développement s’est construit autour de grandes unités industrielles, d’infrastructures ferroviaires et logistiques, mais également de quartiers résidentiels dont l’évolution n’a pas toujours suivi celle des activités économiques.

Le rapport justificatif de l’Agence urbaine met notamment en évidence le poids historique des activités industrielles, les difficultés de desserte de certaines zones, le vieillissement des infrastructures et les insuffisances des réseaux d’assainissement. Il relève également la présence de friches industrielles, de poches d’habitat insalubre et de terrains non valorisés, qui contribuent aux ruptures dans le tissu urbain.

La question environnementale occupe une place particulière dans ce diagnostic. La concentration d’activités industrielles et d’unités présentant des risques technologiques, les rejets industriels et la pollution atmosphérique ont durablement pesé sur l’environnement local. Le rapport justificatif souligne aussi la faible valorisation de la façade maritime, longtemps occupée par des activités industrielles, des dépôts et des constructions précaires, au détriment de son potentiel récréatif et paysager.

Le déficit en espaces verts et en équipements socioculturels constitue un autre enjeu. Le rapport relève notamment que les surfaces d’espaces verts effectivement aménagées étaient sensiblement inférieures aux objectifs inscrits dans le précédent plan.

C’est dans ce contexte que le nouveau document entend mieux articuler les fonctions résidentielles, économiques et environnementales, tout en préparant la reconversion de certaines emprises devenues stratégiques.

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L’une des principales nouveautés du plan réside dans l’identification de sept secteurs de projets urbains, classés PU1 à PU7. Ces opérations concernent de grandes réserves foncières dont la libération ou la transformation pourrait modifier sensiblement la physionomie de l’arrondissement.

Le premier projet porte sur une emprise d’environ 17 hectares englobant le site de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), ainsi que l’ancienne centrale thermique des Roches Noires. Une fois le terrain libéré de ses fonctions actuelles, il pourra accueillir un projet intégré à vocation tertiaire. Le traitement de cette emprise devra toutefois tenir compte de la dimension patrimoniale de l’ancienne centrale thermique, identifiée comme bâtiment à conserver.

Le deuxième secteur concerne le centre pénitentiaire d’Oukacha et son centre de formation, qui s’étendent sur environ 23 hectares. Leur libération est envisagée dans le cadre de la relocalisation des infrastructures pénitentiaires vers la province de Médiouna, où un nouveau complexe doit accueillir plusieurs établissements. Une fois les activités transférées, le site d’Oukacha devrait être reconverti en un ensemble urbain à vocation mixte, selon une programmation qui reste à définir dans un cahier des charges soumis à l’approbation des autorités compétentes.

Troisième opération majeure, le secteur des Carrières centrales, qui couvre près de 39 hectares. Le plan y envisage l’aménagement d’un grand parc urbain. Cette orientation est particulièrement importante au regard du déficit en espaces verts relevé dans le diagnostic territorial. Sa concrétisation reste néanmoins liée aux opérations de relogement des habitants et à l’intégration du futur parc dans l’aménagement des quartiers environnants.

Le quatrième projet concerne une emprise d’environ 17 hectares située à proximité de l’autoroute urbaine RP35 et de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Casablanca. Actuellement occupé par différentes activités économiques, notamment des activités de stockage et de commerce de ferraille, ce secteur est destiné à accueillir un pôle universitaire associé à des activités tertiaires.

Le cinquième secteur porte sur le club de la Régie des tabacs, dont l’emprise s’étend sur environ 14,5 hectares, en face de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Aïn Sebaâ. Le plan y prévoit un projet urbain intégré à vocation mixte, avec une surface hors œuvre nette globale plafonnée à 220.000 m².

Le sixième projet concerne le bidonville Bouih, sur une superficie d’environ 24 hectares. Sa libération doit permettre le développement d’un ensemble urbain mixte, dont la composition et les modalités de réalisation seront précisées dans un programme spécifique.

Enfin, le septième secteur englobe la plateforme logistique et le port sec MITA, relevant de l’Office national des chemins de fer (ONCF). Une fois cette emprise libérée de ses fonctions actuelles, le plan ouvre la possibilité de sa reconversion en un projet urbain intégré à vocation mixte.

Gare d’Aïn Sebaâ. Le nouveau plan prévoit sa transformation en gare bicéphale, avec une seconde ouverture sur l’allée des Lilas et deux nouvelles places publiques.

Au total, les six premières opérations représentent environ 134,5 hectares, hors emprise de MITA. Il s’agit d’un potentiel foncier considérable, susceptible d’accompagner la diversification économique et la recomposition urbaine de l’arrondissement.

Ces projets ne constituent pas des opérations immédiatement réalisables. Le règlement prévoit que les études correspondantes soient approuvées par une commission locale associant notamment le gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, le directeur de l’Agence urbaine de Casablanca, le président de la commune et le président de l’arrondissement, ainsi que les services techniques concernés. La libération effective des terrains et la définition des programmes restent donc des conditions déterminantes.

Plus de 51 hectares pour de nouveaux équipements

Le renforcement des équipements collectifs représente un autre volet important du nouveau plan. Celui-ci prévoit 41 nouveaux équipements, sur une superficie cumulée de 511.625 m², soit un peu plus de 51 hectares.

Les réserves foncières concernent plusieurs catégories: équipements administratifs, établissements d’enseignement, infrastructures sanitaires, équipements sportifs et installations privées d’intérêt général.

Parmi les opérations les plus significatives figure la transformation de la gare ferroviaire d’Aïn Sebaâ en une gare bicéphale. L’objectif est de lui permettre de s’ouvrir non seulement sur l’ancienne route de Rabat, mais également sur l’allée des Lilas, en direction de Sidi Bernoussi. Cette nouvelle configuration doit contribuer à améliorer l’accessibilité de la gare et à mieux organiser les déplacements dans ce secteur.

Le plan prévoit également l’aménagement de deux places publiques de part et d’autre de la gare. Sur sa façade historique, une friche industrielle doit être reconvertie afin de dégager les abords de l’infrastructure et de lui offrir une meilleure visibilité urbaine.

Dans le domaine administratif et sécuritaire, une réserve foncière est notamment prévue pour accueillir un laboratoire de la police scientifique, à proximité du lycée des Sportifs. Un centre culturel, sur une parcelle de 4.545 m², figure également dans la programmation.

En matière d’enseignement, deux nouveaux établissements publics sont identifiés: une école primaire à proximité du douar Bouih et un collège sur un terrain actuellement libre, près du tribunal d’Aïn Sebaâ.

Le secteur de la santé bénéficie lui aussi de nouvelles réserves, avec notamment un centre de santé prévu dans le quartier Al Wifak, sur une parcelle de 1.168 m².

À ces équipements publics s’ajoutent 15 équipements privés d’intérêt général, représentant une superficie totale de 50.125 m². Parmi eux figurent un important club sportif de 28.553 m², une clinique, une crèche, une station-service et plusieurs établissements d’enseignement privés.

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La dimension environnementale constitue l’un des axes structurants du document. Le plan prévoit la création de 38 espaces verts, auxquels s’ajoutent deux bandes vertes.

Parmi les réserves identifiées figure un espace vert de plus de 8 hectares, situé à proximité de la corniche d’Aïn Sebaâ. Cette programmation vient compléter le projet de grand parc urbain de 39 hectares envisagé dans le secteur des Carrières centrales.

Les infrastructures sportives occupent également une place importante. Six équipements sportifs publics sont programmés sur une superficie totale d’environ 17,1 hectares. La programmation comprend notamment des terrains de sport, une salle omnisports, un complexe sportif de 7.350 m² et l’extension du club socio-sportif Lalla Asmae.

La protection de la façade maritime constitue, par ailleurs, un enjeu distinct. Le règlement classe la bande littorale concernée en zone de protection RC, frappée d’une servitude de non-construction. Les aménagements légers à vocation publique, sportive ou récréative peuvent néanmoins y être autorisés dans le cadre d’un projet intégré, à condition de garantir l’accès du public.

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La restructuration du réseau routier constitue un autre volet de la transformation projetée. Le plan identifie 67 interventions sur la voirie, réparties entre 33 créations de voies, 22 prolongements de voies existantes et 12 élargissements.

Cette programmation vise à compléter le maillage viaire, à améliorer les liaisons entre les différents quartiers et à accompagner les nouvelles opérations urbaines.

Elle prend une importance particulière dans un arrondissement traversé par des infrastructures ferroviaires et des axes empruntés par les poids lourds desservant les zones industrielles et logistiques. La séparation physique de certains secteurs par la voie ferrée, ainsi que la concentration des flux sur quelques axes, constituent depuis longtemps des contraintes pour la circulation locale.

La mutation d’Aïn Sebaâ ne signifie pas pour autant l’effacement de son histoire industrielle. Le nouveau règlement comporte un volet spécifique consacré à la préservation du patrimoine bâti.

Il distingue plusieurs catégories d’édifices patrimoniaux, notamment les unités de valeur A, considérées comme exceptionnelles, celles de valeur B, considérées comme notables, ainsi que les bâtiments relevant du patrimoine industriel, classés dans la catégorie D.

L’ancienne centrale thermique des Roches Noires illustre cette volonté de préserver certains témoins de l’histoire industrielle de Casablanca au sein des futures opérations de renouvellement urbain.

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Avec la publication dudit décret, Aïn Sebaâ dispose désormais d’un nouveau cadre réglementaire pour organiser son développement urbain. Mais l’entrée en vigueur du document ne signifie pas que les projets annoncés seront immédiatement lancés. Plusieurs opérations dépendent encore de la libération de terrains occupés, de la cessation de certaines activités, de programmes de relogement, de la validation de cahiers des charges et de la mobilisation des ressources financières nécessaires.

Pour Aïn Sebaâ, l’entrée en vigueur de ce nouveau document constitue ainsi le point de départ d’une nouvelle séquence d’aménagement. Elle ouvre la perspective d’un territoire dont les fonctions industrielles et logistiques seraient désormais davantage articulées à des usages urbains diversifiés, privilégiant la mixité, les services, les équipements collectifs et la valorisation de son patrimoine.