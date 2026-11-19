La prison d’Oukacha, à Casablanca, compte près de 12.000 détenus pour une capacité d’accueil de 4.500 places.

Le projet de construction de cinq nouveaux établissements pénitentiaires à Mediouna intervient alors que les prisons marocaines font face à une pression croissante sur leurs capacités d’accueil. À fin octobre 2026, la population carcérale atteignait 102.941 détenus, contre 98.692 un an auparavant, soit une hausse de 4,3%. Le taux d’occupation global s’élevait, quant à lui, à 158%, selon les données de la DGAPR.

Le projet prévoit la réalisation de cinq prisons locales, dénommées Mediouna 1, 2, 3, 4 et 5, dans le cadre d’un marché structuré en trois lots. Le premier, estimé à 4,5 millions de dirhams, concerne les établissements Mediouna 1 et Mediouna 3. Le deuxième, d’un montant de 3,96 millions de dirhams, porte sur Mediouna 2. Le troisième, également évalué à 4,5 millions de dirhams, regroupe Mediouna 4 et Mediouna 5.

Selon les caractéristiques techniques figurant dans le dossier d’appel d’offres, les cinq établissements totaliseront une superficie couverte de 214.000 m². Mediouna 1, 4 et 5 disposeront chacun de 42.000 m², contre 54.000 m² pour Mediouna 2 et 34.000 m² pour Mediouna 3.

Chaque établissement sera doté d’un mur de clôture de 1.000 mètres linéaires, d’une hauteur de sept mètres, ainsi que de cinq miradors. Le complexe comptera ainsi cinq enceintes pénitentiaires distinctes, dotées chacune de leur propre dispositif de sécurité.

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La situation a été mise en évidence par le délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, lors de son intervention devant la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, dans le cadre de l’examen du budget sectoriel 2027.

Les données présentées font ressortir une progression continue de la population carcérale. En un an, les établissements pénitentiaires ont accueilli 4.249 détenus supplémentaires. Cette évolution accentue les difficultés de gestion des établissements et les contraintes pesant sur les conditions de détention.

Certaines prisons connaissent des situations de saturation particulièrement importantes. La prison locale d’Aïn Sebaâ, dite Oukacha, à Casablanca, en constitue une illustration, avec environ 12.000 détenus pour une capacité théorique de 4.500 places.

Devant les parlementaires, Mohamed Salah Tamek a également alerté sur les limites d’une réponse reposant uniquement sur la construction de nouvelles infrastructures. Il a plaidé pour une approche plus globale de la surpopulation carcérale, passant notamment par un recours accru aux peines alternatives et une réflexion sur les mécanismes conduisant à l’incarcération.

Les peines alternatives au cœur du débat

La mise en œuvre des peines alternatives constitue en effet l’un des leviers envisagés pour réduire la pression sur les établissements pénitentiaires. Entre janvier et septembre 2026, 3.408 personnes avaient été condamnées à des peines alternatives. La DGAPR avait également transmis 12.489 demandes et propositions aux autorités judiciaires compétentes en vue de favoriser le recours à ces dispositifs.

Le recours au bracelet électronique reste toutefois limité. Selon les chiffres communiqués par Tamek, sur 4.864 décisions relatives aux peines alternatives recensées au 9 novembre 2026, seules 90 concernaient cette mesure de surveillance.

Le responsable avait par ailleurs mis en garde contre le risque de voir l’administration pénitentiaire atteindre ses limites en matière de capacité d’accueil, au point de ne plus pouvoir accueillir de nouveaux détenus faute de places disponibles.

Dans ce contexte, le complexe pénitentiaire de Mediouna s’inscrit dans le programme de renforcement des infrastructures carcérales. Le marché lancé par la DGAPR porte, à ce stade, exclusivement sur les études techniques et le suivi de la réalisation des cinq établissements.

Les prestations seront organisées en quatre phases successives. La première concerne les études techniques, puis le suivi des travaux de construction. Les deux dernières portent sur la réception provisoire, avec constitution des dossiers de fin de travaux, puis sur la réception définitive.

À noter que l’enveloppe de 12,96 millions de dirhams correspond au coût estimatif des prestations d’études et de suivi, et non au budget global de construction du complexe pénitentiaire.