Tanger: six ans de prison pour Moulinex, cinq ans pour la mère d’Adam Benchekroun

La chambre criminelle d’appel près la Cour d’appel de Tanger a rendu, vendredi 6 novembre 2026, son verdict dans l’affaire impliquant le créateur de contenu connu sous le pseudonyme de Moulinex et la mère de l’influenceur Adam Benchekroun. La juridiction a confirmé la peine de six ans de prison ferme prononcée en première instance contre le premier, tout en réduisant d’un an celle de la seconde.

Dans son jugement rendu aux premières heures de la matinée, la juridiction a maintenu la condamnation de Moulinex à six ans de prison ferme, conformément au jugement de première instance. La mère d’Adam Benchekroun a, quant à elle, été condamnée à cinq ans de prison ferme, contre six ans initialement prononcés par la chambre criminelle de première instance.

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Les deux prévenus étaient poursuivis dans le cadre d’une affaire portant notamment sur l’exploitation d’un mineur et la traite d’êtres humains, ainsi que d’autres chefs d’accusation figurant dans l’acte de poursuite. La décision intervient après plusieurs audiences consacrées à l’examen du dossier et aux plaidoiries des avocats de la défense. Compte tenu de la nature des faits examinés et de l’implication d’un mineur, la juridiction avait décidé de tenir les débats à huis clos.

Une affaire qui a enflammé les réseaux sociaux

En première instance, la chambre criminelle près la Cour d’appel de Tanger avait condamné, début avril dernier, Moulinex et la mère d’Adam Benchekroun à six ans de prison ferme chacun. Elle avait également prononcé une amende d’un million de dirhams à l’encontre de chacun des deux prévenus.

Ce jugement avait fait l’objet d’un appel, ouvrant ainsi la voie à un nouvel examen du dossier par la chambre criminelle d’appel. À l’issue de cette procédure, la juridiction a maintenu la peine initiale contre le créateur de contenu, mais réduit celle de la mère du jeune influenceur.

L’affaire remonte à des faits présumés liés à l’exploitation d’Adam Benchekroun alors qu’il était encore mineur. Elle a suscité un large débat sur les réseaux sociaux, notamment autour de la protection des enfants et des adolescents contre les formes d’exploitation liées à la création de contenu et à leur exposition sur les plateformes numériques.