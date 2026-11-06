Société

Tanger: six ans de prison pour Moulinex, cinq ans pour la mère d’Adam Benchekroun

Le siège de la Cour d'appel de Tanger.

Le siège de la Cour d'appel de Tanger.

La Cour d’appel de Tanger a confirmé, vendredi 6 novembre, la condamnation du créateur de contenu Moulinex à six ans de prison ferme, tandis que la peine de la mère d’Adam Benchekroun a été réduite de six à cinq ans. Les deux prévenus étaient poursuivis notamment pour exploitation d’un mineur et traite d’êtres humains.

Par Said Kadry
Le 06/11/2026 à 12h20

La chambre criminelle d’appel près la Cour d’appel de Tanger a rendu, vendredi 6 novembre 2026, son verdict dans l’affaire impliquant le créateur de contenu connu sous le pseudonyme de Moulinex et la mère de l’influenceur Adam Benchekroun. La juridiction a confirmé la peine de six ans de prison ferme prononcée en première instance contre le premier, tout en réduisant d’un an celle de la seconde.

Dans son jugement rendu aux premières heures de la matinée, la juridiction a maintenu la condamnation de Moulinex à six ans de prison ferme, conformément au jugement de première instance. La mère d’Adam Benchekroun a, quant à elle, été condamnée à cinq ans de prison ferme, contre six ans initialement prononcés par la chambre criminelle de première instance.

Lire aussi : Tanger: six ans de prison ferme pour l’influenceur Moulinex et la mère du tiktokeur Adam Benchekroun

Les deux prévenus étaient poursuivis dans le cadre d’une affaire portant notamment sur l’exploitation d’un mineur et la traite d’êtres humains, ainsi que d’autres chefs d’accusation figurant dans l’acte de poursuite. La décision intervient après plusieurs audiences consacrées à l’examen du dossier et aux plaidoiries des avocats de la défense. Compte tenu de la nature des faits examinés et de l’implication d’un mineur, la juridiction avait décidé de tenir les débats à huis clos.

Une affaire qui a enflammé les réseaux sociaux

En première instance, la chambre criminelle près la Cour d’appel de Tanger avait condamné, début avril dernier, Moulinex et la mère d’Adam Benchekroun à six ans de prison ferme chacun. Elle avait également prononcé une amende d’un million de dirhams à l’encontre de chacun des deux prévenus.

Ce jugement avait fait l’objet d’un appel, ouvrant ainsi la voie à un nouvel examen du dossier par la chambre criminelle d’appel. À l’issue de cette procédure, la juridiction a maintenu la peine initiale contre le créateur de contenu, mais réduit celle de la mère du jeune influenceur.

L’affaire remonte à des faits présumés liés à l’exploitation d’Adam Benchekroun alors qu’il était encore mineur. Elle a suscité un large débat sur les réseaux sociaux, notamment autour de la protection des enfants et des adolescents contre les formes d’exploitation liées à la création de contenu et à leur exposition sur les plateformes numériques.

Par Said Kadry
Le 06/11/2026 à 12h20
#Maroc#Justice#Tribunal#cour d'appel#Tanger#exploitation d’un mineur#traite des êtres humains#réseaux sociaux

LEs contenus liés

Société

Affaire Benchekroun: «Moulinex» confronté à la mère d’Adam Benchekroun

Médias

L’œil de Carlos. Moulinex, Ilyass, Adam… De TikTok à la case prison, il n’y a qu’un fil

Société

Trois ans de prison ferme et dix ans d’interdiction des réseaux sociaux pour le tiktokeur Adam Benchekroun

Société

Revue du web. Tanger: le tiktokeur Adam Benchekroun condamné à 3 ans de prison ferme

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Retour à Paris: du royaume des bâtisseurs au malaise des empires
3
Algérie: Tebboune promet de doubler les salaires, le marché noir les divise par deux
4
Sahara: à l’ONU, l’autodétermination devient une option, «s’ils le souhaitent»
5
«Atay ou Matcha?», le podcast de Sonia Terrab sur Le360 pour raconter les Marocaines autrement: Kamar Saadaoui en marraine de la première (E01)
6
Algérie: Tebboune fait trembler les marchands, pas le prix de la pomme de terre
7
Le paradoxe TotalEnergies: prix plafonnés en France, tarifs records au Maroc
8
Boualem Sansal aux dirigeants algériens: «Arrêtez de faire la guerre à tout le monde»
Revues de presse

Voir plus