Société

Affaire Benchekroun: «Moulinex» confronté à la mère d’Adam Benchekroun

Le siège de la Cour d'appel de Tanger.

Le siège de la Cour d'appel de Tanger.

Revue de presseLe juge d’instruction près la cour d’appel de Tanger a procédé, mardi 25 novembre, à une confrontation entre le tiktokeur «Moulinex» et la mère d’Adam Benchekroun. Ils sont poursuivis pour traite d’êtres humains, diffusion de contenus pornographiques et ciblage de mineurs sur les réseaux sociaux. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 28/11/2025 à 22h41

Le juge d’instruction près la cour d’appel de Tanger a conduit, mardi 25 novembre, une confrontation entre l’individu surnommé «Moulinex» et la mère d’Adam Benchekroun. Cette audience s’inscrit dans le cadre d’une enquête relative à la diffusion de contenus pornographiques en ligne et au ciblage délibéré de mineurs.

L’accusé, qui a déclaré au magistrat être de nationalité algérienne, devra ultérieurement être confronté au jeune Adam lui-même. Le renvoi des prévenus devant la chambre criminelle est anticipé dans les prochains jours, rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end des 29 et 30 novembre.

«Moulinex» fait l’objet de poursuites pour des chefs d’inculpation graves, incluant la traite d’êtres humains, la diffusion de contenus pornographiques mettant en scène des mineurs, ainsi que des faits de diffamation. Arrêté à l’aéroport international de Marrakech-Menara, il a été présenté au juge d’instruction pour une investigation approfondie. Celle-ci porte notamment sur des allégations d’exploitation, de chantage, de traite d’êtres humains et de publication de contenus numériques préjudiciables.

Cette affaire, qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, implique également Adam Benchekroun et sa mère, tous trois connus pour leur activité sur les réseaux sociaux. Le procureur général du Roi près la cour d’appel de Tanger a été saisi de plaintes déposées par plusieurs associations de défense des droits de l’Homme.

Ces dernières dénoncent l’influence néfaste de ces tiktokeurs, accusés de donner un mauvais exemple à la jeunesse, de promouvoir des comportements homosexuels chez les mineurs et d’inciter à la consommation de drogue, note Al Akhbar. Les associations alertent sur les risques de ces publications sur une frange vulnérable de la société.

Par Hassan Benadad
Le 28/11/2025 à 22h41
#réseaux sociaux#Traite des êtres humains#Mineurs#prostitution#TikTok

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Benslimane: sur TikTok, une femme met en vente son rein pour acheter un appartement

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Mehdi Bensaïd reçoit un responsable régional de TikTok, les «fake news» au centre des discussions

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: un traiteur qui commercialisait ses plats sur TikTok envoie 26 personnes à l'hôpital

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

TikTok au Maroc: pas de suspension en vue, selon Abdellatif Ouahbi

Articles les plus lus

1
Paralysie du recouvrement des taxes locales: un blocage inédit qui plonge la réforme dans la crise
2
Abdelmadjid Tebboune, un président atteint de démence sénile aux commandes d’une Algérie à la dérive
3
Algérie: Tebboune jette en prison Saâd Bouakba, le doyen des journalistes algériens
4
De l’organisation aux résolutions adoptées: pourquoi la 93ème AG d’Interpol a fait l’unanimité
5
Impôt: la DGI durcit le ton contre la fraude fiscale
6
Uber fait son retour au Maroc avec un lancement prudent: ce qu’il faut retenir
7
Exclusif. Résolution 2797, «un soutien pour l’Afrique»: trois grands dirigeants africains témoignent
8
Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi
Revues de presse

Voir plus