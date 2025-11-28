Affaire Benchekroun: «Moulinex» confronté à la mère d’Adam Benchekroun

Le juge d’instruction près la cour d’appel de Tanger a conduit, mardi 25 novembre, une confrontation entre l’individu surnommé «Moulinex» et la mère d’Adam Benchekroun. Cette audience s’inscrit dans le cadre d’une enquête relative à la diffusion de contenus pornographiques en ligne et au ciblage délibéré de mineurs.

L’accusé, qui a déclaré au magistrat être de nationalité algérienne, devra ultérieurement être confronté au jeune Adam lui-même. Le renvoi des prévenus devant la chambre criminelle est anticipé dans les prochains jours, rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end des 29 et 30 novembre.

«Moulinex» fait l’objet de poursuites pour des chefs d’inculpation graves, incluant la traite d’êtres humains, la diffusion de contenus pornographiques mettant en scène des mineurs, ainsi que des faits de diffamation. Arrêté à l’aéroport international de Marrakech-Menara, il a été présenté au juge d’instruction pour une investigation approfondie. Celle-ci porte notamment sur des allégations d’exploitation, de chantage, de traite d’êtres humains et de publication de contenus numériques préjudiciables.

Cette affaire, qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, implique également Adam Benchekroun et sa mère, tous trois connus pour leur activité sur les réseaux sociaux. Le procureur général du Roi près la cour d’appel de Tanger a été saisi de plaintes déposées par plusieurs associations de défense des droits de l’Homme.

Ces dernières dénoncent l’influence néfaste de ces tiktokeurs, accusés de donner un mauvais exemple à la jeunesse, de promouvoir des comportements homosexuels chez les mineurs et d’inciter à la consommation de drogue, note Al Akhbar. Les associations alertent sur les risques de ces publications sur une frange vulnérable de la société.