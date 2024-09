Mehdi Bensaïd reçoit un responsable régional de TikTok, les «fake news» au centre des discussions

Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Waël Ezzat, directeur des politiques publiques au bureau de TikTok pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient.

Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a rencontré le jeudi 26 octobre, au siège de son département à Rabat, Waël Ezzat, directeur des politiques publiques au bureau de TikTok pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Les deux responsables ont examiné les voies de coopération entre le gouvernement marocain et la plateforme numérique mondiale dans le domaine de la lutte contre la désinformation, les fausses informations, l’atteinte à la vie privée des citoyens, les contenus négatifs et ceux violant les lois du Maroc sur la plateforme TikTok. Les deux responsables ont décidé de poursuivre la coordination et la coopération pour atteindre les objectifs fixés.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts du département de la Communication et du gouvernement pour promouvoir des contenus sérieux et porteurs de sens sur les réseaux sociaux. L’objectif est également de lutter contre un certain nombre de phénomènes abusifs, tout en respectant la liberté d’expression et d’opinion.