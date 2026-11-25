À l’occasion du vernissage de l’exposition «Icons, Intimacy & Other Stories» de la photographe belge Régine Mahaux, ce mardi 24 novembre au Musée national de la photographie à Rabat, la première dame des États-Unis, Melania Trump, a adressé un message de félicitations à l’artiste, tout en réaffirmant le soutien de Washington à la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Organisé à l’initiative de la Fondation nationale des musées (FNM), en partenariat avec les ambassades des États-Unis et de Belgique au Maroc, le vernissage s’est déroulé en présence du conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay, ainsi que de plusieurs diplomates accrédités dans le Royaume.

Le message de Melania Trump, dont Régine Mahaux a signé le portrait officiel, a été lu par l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Richard Duke Buchan III.

«La première dame m’a personnellement demandé de transmettre à Régine ses plus chaleureuses félicitations pour cette remarquable exposition», a déclaré le diplomate. Saluant la démarche artistique de la photographe, Melania Trump a souligné le soin et l’imagination dont témoignent les œuvres exposées, y voyant une illustration de la puissance de la photographie.

Évoquant également les relations séculaires d’amitié entre les États-Unis et le Maroc, la première dame américaine a rappelé la position de Washington, qui reconnaît la souveraineté du Royaume sur le Sahara et soutient l’initiative marocaine d’autonomie comme seule base d’une solution juste et durable au différend.

De la fabrique des icônes aux récits intimes

Présentée pour la première fois au Maroc, sous le commissariat de Soufiane Er-Rahoui, l’exposition «Icons, Intimacy & Other Stories» explore les multiples facettes de l’univers photographique de Régine Mahaux: la célébrité, le glamour, le pouvoir et la construction de l’image publique, mais aussi le voyage, la mémoire et l’intimité.

Articulé autour de trois axes thématiques, le parcours invite le visiteur à découvrir l’univers des icônes contemporaines, avant de lever le voile sur les coulisses de la fabrication de leur image. Il donne ensuite à voir une dimension plus personnelle du travail de la photographe, à travers des clichés empreints de poésie et d’introspection.

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Aux portraits de célébrités répondent ainsi des photographies issues de rencontres, de voyages ou de souvenirs personnels. Certaines, réalisées en marge de toute commande, témoignent d’une démarche artistique affranchie des codes de la représentation et des impératifs de la notoriété.

En marge du vernissage, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, a souligné le rôle du roi Mohammed VI dans la promotion des arts plastiques et le développement de l’offre muséale au Maroc, au service du dialogue entre les cultures.

«Le Roi a su donner aux arts plastiques leur véritable valeur et dimension au Maroc», a déclaré Mehdi Qotbi, rappelant que le Royaume compte aujourd’hui, selon lui, 23 musées.