Le trophée de la CAN et le ballon officiel de la finale de l’édition 2025, au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

La une d’El Khabar de ce mercredi 25 novembre se lit en deux étages. En haut, Amar Bendjama, l’ambassadeur algérien à l’ONU. En dessous, sur toute la largeur, une photo des joueurs sénégalais, la coupe en main, et ce titre en gros caractères: «Une gifle douloureuse pour le Makhzen et une autre pour la CAF». Le surtitre précise que le Sénégal a gagné la CAN «sur le terrain et au tribunal». Le quotidien, considéré comme l’un des porte-voix de la présidence algérienne, n’a pas jugé utile de préciser ce que l’Algérie avait gagné, elle.

La veille au soir, son site avait déjà ouvert le feu. Cinq articles sur le TAS en un peu plus de trois heures. À 15h14, une «demande marocaine pour retarder le choc», où le rédacteur s’interroge, l’air las: «Pourquoi toute cette mise en scène?» À 17h43, une «déclaration désespérée» de Fouzi Lekjaa «après la gifle du TAS», nourrie d’un «biais arbitral flagrant dont plusieurs spécialistes ont parlé». Aucun n’est nommé. Les spécialistes, à Alger, ont l’anonymat modeste.

Gifle, délire, vaisselle cassée

Echorouk a choisi la médecine. À 17h12, le quotidien titre: «Et voilà Lekjaa qui délire au lit et souffre!». Aucun bulletin de santé n’est joint. Quarante-cinq minutes plus tard, le même service des sports passe à la comptabilité: «Lekjaa contraint de payer le prix de la vaisselle cassée». Le dirigeant marocain, assure le chapeau, devra puiser dans «le budget du peuple marocain épuisé».

Quelques lignes plus bas, l’article reconnaît que le tribunal suisse n’a pas révélé le montant à payer. On ignore donc la facture, mais on connaît déjà le contribuable.

Le mot «gifle», lui, a fait le tour des rédactions. Ennahar l’avait lancé dès 15h28: «Le TAS gifle le Makhzen». Algerie360 et Le Jeune Indépendant ont suivi à la même minute, 15h49, avec la même «gifle pour le Maroc et la CAF». El Khabar l’a repris le soir en ligne, puis le lendemain en une.

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Le quotidien gouvernemental El Moudjahid a attendu 21h23 pour livrer sa version, signée Achour Aït Ali: le verdict est l’«ultime humiliation pour le Maroc». Le royaume y aurait cru que «quelques hommes d’influence et des cadeaux, plein de cadeaux» suffiraient, avant d’être «rattrapé une énième fois par le droit international». Une finale de football relève donc désormais du droit international. En mars, le même journal ironisait sur l’art de «perdre une finale sur le terrain… et de la gagner dans les bureaux». Il conclut aujourd’hui que le Sénégal est champion «par le football et par la loi». Le tapis vert n’était donc pas le problème. Le problème, c’était le vainqueur.

Nous avions décrit hier la joie par procuration. Le lendemain, la fièvre n’est pas retombée. Elle a changé de cible. Le Sénégal, dont on célébrait le titre, n’est plus qu’un prétexte. Le sujet, c’est Lekjaa, sa vaisselle, son lit et son budget.

Le phosphate, encore pour 2027

Pendant que les rédactions comptaient les gifles, la présidence publiait un autre communiqué, moins commenté. Tebboune, rapporte l’APS, a présidé mardi une réunion consacrée aux engrais, au terme de laquelle il a été décidé que le phosphate concentré entrera «en phase de commercialisation au premier trimestre 2027».

La date n’est pas nouvelle. Abdelmadjid Tebboune l’avait déjà donnée le 3 octobre, face aux journalistes de la télévision publique. Sept semaines plus tard, l’échéance a été répétée, pas avancée. Echorouk, qui a reproduit le communiqué, y ajoute une promesse de plus: l’Algérie se passera totalement d’importer des engrais en 2028. El Moudjahid en a tiré un titre à 23h08, «L’Algérie n’importera plus d’engrais en 2028», sans le moindre point d’exclamation. Une promesse industrielle se vérifie. Une gifle, non.

Reste la une d’El Khabar, et son étage supérieur. Au-dessus de la photo des Lions de la Teranga, Amar Bendjama se dit «prêt à accompagner les deux parties au conflit» du Sahara. Simple observateur au Sahara, supporter au football: l’Algérie officielle aime les matches des autres. Elle les commente toujours depuis la tribune, jamais depuis le terrain.