Le 4 novembre, devant la commission de la justice de la Chambre des représentants, Mohamed Salah Tamek a posé des chiffres qui ont tout de suite fait du bruit. À fin octobre 2026, les prisons tournaient à 158% de leur capacité, avec des pointes au-delà de 300% dans certains établissements. Elles comptaient 102.941 détenus contre 98.692 un an plus tôt, soit 4,3%... de plus. Nous sommes à rebours de tous les vœux pieux qu’on entend partout et de la finalité des mille et une mesures annoncées. En réponse, le délégué général de la DGAPR a suggéré un «quick win»: que les décisions de placement en détention intègrent le nombre de places «libres». Réuni à Rabat le 14 novembre, le Club des magistrats du Maroc s’est mis vent debout contre ce qu’il a interprété comme une mise en cause. Son communiqué du jour rétorque qu’on ne peut pas lui faire porter ce qui dépasse ses prérogatives.

L’histoire se répète et c’est à croire que c’est tout ce qu’elle sait faire. En août 2023, la DGAPR avait pris l’opinion publique à témoin en citant Aïn Sebaâ (Oukacha) et ses 10.877 détenus, et la Ligue des magistrats avait répliqué le soir même en dénonçant une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Trois ans plus tard, Oukacha abrite près de 12.000 personnes pour 4.500 places théoriques. Le problème a grossi.

Ce que la polémique révèle, c’est une asymétrie que les réformes n’ont pas suffi à corriger. Le nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 8 décembre 2025, et la loi sur les peines alternatives, applicable depuis août 2025, devaient détendre le système. Quelques mois plus tard, la courbe est repartie vers le haut. Les communiqués des magistrats et les répliques de l’administration de tutelle sont des symptômes, pas la maladie. La suggestion de Tamek touche en plus un point sensible. Une détention se décide au vu d’un dossier et non du nombre de lits.

Une baisse en 2025, puis la remontée

Il faut rendre à 2025 ce qui lui revient. Selon le rapport annuel de la DGAPR, la population carcérale est passée de 105.094 détenus fin 2024 à 99.366 fin 2025, soit une baisse de 5,45%, la première en dix ans. Le taux d’occupation est retombé de 161% à 153%. Pour une administration habituée aux mauvaises nouvelles, c’était une vraie respiration.

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Mais la baisse tenait surtout aux sorties plutôt qu’aux entrées. Les libérations ont atteint 104.485 contre 98.446 nouveaux arrivants, alors qu’en 2024 on comptait 101.157 entrées pour 98.673 sorties. Ceci, sous l’effet d’une grâce exceptionnelle, des peines alternatives dès août et de la réduction automatique de peine dès décembre. Or un stock ne se vide qu’une fois, et sans baisse du flux d’entrée, la tendance se renverse. Entre le 31 décembre 2025 et fin octobre 2026, le nombre de détenus est passé de 99.366 à 102.941, soit 3.575 de plus, ce qui efface près des deux tiers du recul de 2025 et ramène le taux d’occupation de 153% à 158%, malgré 12.547 libérations obtenues par la réduction automatique de peine. Sur le temps long, le taux de détention était de 232 pour 100.000 habitants en 2021, de 272 en 2023 et de 280 fin 2025, ce qui fait de 2025 une simple encoche sur une pente ascendante plutôt qu’un changement de direction.

Tout le monde mérite-t-il la prison?

Le détenu type est un jeune homme peu scolarisé. Son âge moyen est de 33,6 ans, plus de 45% des détenus ont moins de 30 ans, et les hommes forment 97,5% de l’effectif, dont 63,4% de célibataires. Près des trois quarts n’ont pas dépassé le primaire ou le collège, 8,8% sont analphabètes, seuls 4,1% ont fait des études universitaires, et plus de 14.800 étaient au chômage. Les minorités, elles, pèsent peu dans les chiffres globaux, avec 2.456 femmes (2,47%), 1.696 étrangers, 2.339 personnes âgées et environ 1.112 mineurs, un nombre qui rappelle qu’un enfant en prison traduit toujours un échec en amont. Ces publics demandent des quartiers et un encadrement spécifiques que la saturation rend plus difficiles à assurer.

La géographie concentre le problème, puisque Casablanca-Settat (19,8%), Rabat-Salé-Kénitra (17,9%) et Fès-Meknès (15,3%) hébergent à elles trois 53% des détenus, ce qui explique que la tension se cristallise sur des sites comme Oukacha et que la moyenne nationale masque des situations plus dures. L’espace disponible confirme le tableau. Comptez 1,8 m² par détenu. On reste très loin des quatre mètres carrés par personne en cellule collective que retient en général le Comité européen pour la prévention de la torture.

Reste le statut juridique et c’est là où le bât blesse. Fin 2024, on comptait 33.405 personnes en détention préventive, 70.279 condamnées définitivement et 1.410 détenues pour contrainte par corps. Les prisons fonctionnent comme des salles d’attente, pas comme des lieux de peine. Les motifs d’incarcération sont banals. Selon la DGAPR, les infractions liées aux stupéfiants (28,4%) et les atteintes aux biens (28,1%) concernent à elles seules plus de 56% des détenus, avec d’un côté la consommation, la détention et le trafic, de l’autre les vols, les escroqueries et les abus de confiance. Les peines suivent la même logique. Au 30 septembre 2025, plus d’un tiers des détenus jugés purgeaient deux ans ou moins. Le CNDH relevait déjà en 2012 que 40% des condamnations ne dépassaient pas un an. Plus de dix ans de réformes n’ont pas changé cette structure.

Ces courtes peines remplissent les prisons parce que l’enfermement reste la réponse pénale la plus naturelle, même pour un petit trafic de rue, un vol ou un chèque. Une peine de trois mois occupe un lit comme une peine de trois ans. Pire, elle revient plus souvent. Pour un meurtre, un viol ou un trafic organisé, l’enfermement protège et sanctionne, mais pour une grande partie des 100.000 détenus, le calcul est moins évident, ce que reconnaît le ministre de la Justice en disant que les peines alternatives doivent réserver la prison aux actes les plus dangereux. Beaucoup de ces personnes sont dangereuses, et la prison les prive du revenu qui leur permettrait de rembourser une dette ou de payer une pension alimentaire. La DGAPR l’admet elle-même, puisqu’elle notait que les détenus condamnés à moins de deux ans ne pouvaient pas suivre les programmes de réinsertion. Celui qui entre pour deux mois sort avant le début d’un atelier, après avoir tout perdu, et ressort avec un casier en plus.

Grâces, peines alternatives… et béton

En face, la grâce royale est la plus ancienne des soupapes. Elle libère à chaque grande occasion un contingent de détenus, et son effet sur l’effectif est immédiat. Mais elle ne change rien au flux, et la DGAPR le reconnaît en parlant d’un effet conjoncturel. La libération conditionnelle, qui aurait dû jouer ce rôle de façon régulière, est restée largement inactive. La réduction automatique de peine, créée par le nouveau Code de procédure pénale, remplace cette logique, avec cinq jours par mois pour les peines d’un an ou moins, un mois par an au-delà, le double pour les mineurs, et ceci après un quart de peine exécuté.

Côté construction, l’effort est réel mais peu visible dans le total. Le rapport 2025 recense de nouvelles prisons à Al Hoceïma, Chichaoua et Errachidia, un appel d’offres pour Ras El Ma à Fès et la finalisation de Ben Guerir. Le projet de Mediouna est la prochaine étape annoncée. La DGAPR a tout récemment lancé un appel d’offres international pour les études techniques et le suivi des travaux d’un complexe de cinq établissements. Mediouna 1 à 5 qui totaliseront 214.000 mètres carrés couverts.

Les peines alternatives forment le quatrième pilier. La loi 43.22, suivie du décret d’application 2.25.386, est entrée en vigueur le 22 août 2025. Elle permet de remplacer la prison ferme pour les délits punis de moins de cinq ans, hors crimes graves, par le travail d’intérêt général, le bracelet électronique ou des amendes journalières. Entre janvier et septembre 2026, 3.408 personnes ont été condamnées à ce type de peine. Seules 90 concernaient le bracelet. Pourquoi les peines alternatives ne prennent pas. Une place en prison est certaine, un bracelet suppose un appareil, une unité de suivi et des agents. Or la DGAPR n’a créé ses unités de suivi des peines alternatives qu’en 2026, et le ministre reconnaît des difficultés de contrôle en cas d’insoumission. Tant que le juge n’a pas confiance dans l’exécution de la mesure, la prison reste l’option la moins risquée.

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Voilà donc les outils, et leur répartition dit quelque chose. Trois d’entre eux, la grâce, la réduction automatique et la construction, agissent sur le stock ou sur la capacité. Un seul, la peine alternative, tente de toucher à l’entrée, et c’est le plus petit en volume. Les effets, eux, restent largement limités.

Le prix à payer

Tout cela a un coût. Selon Tamek, une journée de détention coûte 125 dirhams. Multipliés par 102.941 détenus et par 365 jours, cela fait environ 4,7 milliards de dirhams par an. L’enfermement de masse est un poste de dépense considérable. La construction ajoute une facture que personne n’a encore publiée. Les seules études et le suivi de Mediouna coûtent 12,96 millions de dirhams, soit environ 6,5% de l’enveloppe annuelle d’investissement de toute la DGAPR. Quant aux travaux eux-mêmes, 214.000 mètres carrés se chiffrent en milliards de dirhams, même avec un coût de construction modéré.

Le coût humain est là. Avec environ 1,8 mètre carré par détenu, à Oukacha, on dort à tour de rôle, la vie quotidienne est une succession de privations. Les surveillants subissent la même pression. Derrière chaque entrée, il y a aussi une famille, souvent pauvre, qui doit assurer les visites et les paniers.

Il y a enfin le coût social, plus diffus. Plus de 45% des détenus ont moins de 30 ans, l’âge où l’on se forme, où l’on cherche un emploi, où l’on fonde une famille. Les programmes existent, mais ils touchent peu de monde. Le programme éducatif «Deuxième chance» a concerné en 2025-2026 quelque 762 détenus dans 18 établissements, avec un taux de réussite de 86,96%. Le baccalauréat 2026 a vu 1.667 détenus réussir leurs examens. Ces résultats montrent ce que les personnes enfermées sont capables de faire. Ils montrent aussi tout ce qui n’est pas proposé à la grande majorité d’entre elles.

Il y a aussi ce que dit le taux de récidive. Selon une étude de la DGAPR, 24,6% des détenus libérés depuis 2017 ont récidivé, soit environ un sur quatre. Pourquoi la réinsertion tient-elle si mal dans un système saturé? Parce que ses conditions de base manquent. Il faut de l’espace pour des ateliers et des classes, du personnel pour accompagner, et du temps de peine pour mener un programme à terme. À l’évidence, nous n’y sommes pas du tout.