What’s in a name? Juliette se pose la question quelque part dans l’Acte II de la fameuse pièce de Shakespeare. Effectivement, qu’y a-t-il dans un nom? Eh bien, beaucoup de choses… Certes, «Roméo, ne se nommât-il plus Roméo, garderait ses perfections chéries», mais il en va différemment quand un nom devient symbole: ce n’est plus juste une ou deux syllabes interchangeables avec d’autres, c’est alors tout un monde qu’il contient, ou qu’il cèle. C’est le cas du nom du lycée français de Laâyoune: Paul Pascon. Je me demande si tout le monde sait qui était cet homme exceptionnel.

Né à Fès en 1932 et mort le 21 avril 1985 en Mauritanie, Pascon était un sociologue marocain, en ce sens qu’il avait volontairement pris la nationalité du pays où il était né. Le décret de nationalisation date de 1964. Fait curieux, c’était le seul Marocain qui n’avait aucune religion, dans aucun document officiel: ni musulman, ni Juif, ni Chrétien… Communiste, athée, il refusa qu’on le compte parmi les sectateurs du Christ. L’administration marocaine eut le bon goût de ne pas insister pour qu’on l’assigne à une confession donnée.

L’attachement de Paul Pascon au Maroc ne se démentira jamais. Son grand-père, venu de France pendant le Protectorat, était un paysan qui tenait une modeste ferme dans la plaine du Saïs. Son père, ayant pu faire des études poussées, était devenu ingénieur des travaux publics. Lorsque le jeune Paul décrocha son baccalauréat, il aurait pu traverser la Méditerranée comme ses condisciples et aller découvrir le Quartier Latin de Paris, la bohème, les sorties, la joyeuse vie d’étudiant. Il choisit de rester au Maroc, où l’on ne s’amusait pas beaucoup à l’époque, et il s’inscrivit à l’Institut des hautes études marocaines. C’était le seul établissement d’études supérieures du pays.

«Dans le cas de Paul Pascon, c’est tout un pan de l’Histoire du Maroc; c’est la preuve qu’on peut être passionnément Français et Marocain et qu’on peut payer de la façon la plus cruelle ce double attachement» — Fouad Laroui

Pascon devint sociologue. Sa substantielle thèse d’État consacrée au Haouz de Marrakech est encore aujourd’hui un ouvrage de référence. Professeur charismatique à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, il a formé de nombreux chercheurs en sciences sociales dont les plus connus sont Abdellah Hammoudi (professeur émérite d’anthropologie à Princeton) et mes chers amis Hassan Rachik et Mohamed Tozy.

Tout cela est connu. Ce que l’on sait moins, c’est qu’une tragédie personnelle a lié pour toujours Paul Pascon au Sahara. En janvier 1976, ses deux enfants, Gilles (vingt ans) et Nadine (dix-huit ans), partirent en jeep faire une longue virée dans le désert, en compagnie de quatre amis. On ne les revit plus. La thèse officielle– ils furent interceptés par le Polisario, puis exécutés– n’a jamais pu être vérifiée; peut-être furent-ils victime d’une méprise: un véhicule roulant dans le désert au moment où il y avait encore une guérilla là-bas, c’était suspect. Paul Pascon, bouleversé, a cherché en vain à retrouver les traces de ses enfants. Neuf ans plus tard, il mourut d’ailleurs dans ce même désert, du côté mauritanien, dans un tragique accident de la route, en compagnie d’un jeune sociologue marocain, Ahmed Arrif.

Bref, qu’y a-t-il dans un nom? Dans le cas de Paul Pascon, c’est tout un pan de l’Histoire du Maroc; c’est la preuve qu’on peut être passionnément Français et Marocain et qu’on peut payer de la façon la plus cruelle ce double attachement; et c’est aussi l’espoir que jamais plus un garçon de vingt ans et sa sœur de dix-huit ans ne disparaissent dans le désert à cause d’un conflit absurde entretenu par une clique de ganaches qui se prennent pour les Bismarck du Maghreb.

Pour toutes ces raisons, il n’est que trop juste que le lycée français de Laâyoune porte le nom de Paul Pascon. Et il serait dommage qu’on oublie un jour tout ce que ce nom porte en lui.