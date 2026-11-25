Pour Adil Zaidi, en restreignant les exportations marocaines de véhicules hybrides, l’Europe risque de pénaliser ses propres industriels, tant les deux écosystèmes automobiles sont interdépendants.

La décision européenne d’imposer un quota provisoire d’importation tombe à un moment délicat pour l’industrie automobile marocaine, alors que Bruxelles travaille à renforcer la préférence européenne dans le cadre de son projet d’Industrial Accelerator Act, également connu sous l’appellation «Made in Europe». Ce dispositif vise à privilégier les produits fabriqués en Europe dans certains secteurs stratégiques, notamment l’automobile, et à renforcer la souveraineté industrielle du continent.

Pour le Maroc, dont l’industrie automobile s’est construite au fil des années autour d’une forte intégration avec les chaînes de valeur européennes, ces évolutions soulèvent des interrogations sur les conditions d’accès au marché communautaire et la reconnaissance de son intégration industrielle. Après avoir progressivement consolidé sa position en Europe, le Royaume se retrouve désormais concerné par une mesure de sauvegarde qui plafonne les importations de certains véhicules hybrides, alors même que ses exportations sur ce segment connaissent une progression particulièrement rapide.

Pour Adil Zaidi, président de la Fédération de l’automobile, rattachée à la CGEM, il faut éviter deux écueils: dramatiser la situation avant d’en avoir mesuré toutes les conséquences, ou banaliser une décision qui touche à l’un des relais de croissance de l’industrie nationale.

Le règlement d’exécution européen 2026/2614, publié au Journal officiel de l’Union européenne ce mardi 24 novembre, prévoit une mesure de sauvegarde provisoire de 200 jours, applicable à compter du 1er décembre 2026. Pour le Maroc, le contingent est fixé à 23.954 véhicules, répartis sur trois périodes.

10.779 unités du 1er décembre 2026 au 28 février 2027;

11.019 du 1er mars au 31 mai 2027;

2.156 du 1er au 18 juin 2027.

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Le premier élément à prendre en considération est la trajectoire des exportations marocaines. Selon les données Eurostat reprises dans le règlement européen, les importations de véhicules hybrides d’origine marocaine sont passées de seulement 18 unités en 2023 à 26.815 en 2024, puis à 37.771 en 2025. Sur les douze mois allant de juillet 2025 à juin 2026, elles ont atteint 61.259 véhicules.

Cette progression explique en partie pourquoi le Maroc est désormais concerné par le dispositif européen. En 2025, sa part dans les importations européennes de véhicules hybrides s’est établie à environ 3,08%, légèrement au-dessus du seuil de 3% retenu par Bruxelles pour identifier les pays en développement soumis à la mesure.

Pour Zaidi, il faut toutefois replacer cette évolution dans son contexte. Le Maroc n’a commencé à développer véritablement ses ventes sur ce segment qu’à partir de 2023. Une progression importante en pourcentage ne traduit donc pas nécessairement une position dominante en volume. «Ce n’est pas parce qu’on représente 3,08% des importations européennes qu’on doit nous imposer un contingent inférieur de 28,6% à notre rythme d’exportation», fait-il valoir.

Le marché européen connaît lui-même une accélération de la demande. La part des véhicules hybrides dans les immatriculations de voitures neuves est passée de 33% en 2023 à 44% en 2025, puis à 46% sur la période la plus récente étudiée par la Commission.

Le problème tient donc à la rencontre entre deux dynamiques: une demande européenne en progression et une offre marocaine qui gagne rapidement des parts de marché.

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L’écart entre les volumes exportés récemment et le contingent accordé au Maroc constitue le principal sujet de préoccupation pour les opérateurs.

Sur la base des 61.259 véhicules importés depuis le Maroc entre juillet 2025 et juin 2026, le rythme moyen des exportations correspond à environ 33.567 véhicules sur une période de 200 jours. Le contingent de 23.954 unités représente donc un volume inférieur de 28,6% à ce rythme théorique.

Adil Zaidi refuse toutefois de considérer cette décision comme une fatalité. Le président de la Fédération de l’automobile estime que les volumes doivent être analysés à l’aune de la trajectoire du secteur, mais aussi des relations commerciales et industrielles entre les deux partenaires.

Revenir d’abord aux accords commerciaux

Au-delà des volumes, Adil Zaidi place la question juridique au centre de la réponse marocaine. Le Royaume et l’Union européenne sont liés par plusieurs accords commerciaux et cadres de coopération. Avant d’engager une négociation politique ou diplomatique, il estime nécessaire de vérifier que la décision européenne respecte bien les engagements souscrits de part et d’autre.

«Par principe, il faut toujours revenir au contrat. Nous avons des accords et des conventions qui sont signés entre le Maroc et l’Union européenne. Il faut les analyser et vérifier qu’ils sont bien respectés», explique-t-il.

Il préconise, à cet effet, la constitution d’une task force composée d’experts juridiques capables d’examiner les textes applicables, d’identifier les éventuelles incompatibilités et de déterminer les marges de contestation.

Cette démarche doit porter aussi bien sur les dispositions commerciales générales que sur les engagements spécifiques encadrant les relations entre les deux partenaires.

Le recours aux mécanismes de règlement des différends, y compris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, fait partie des possibilités à examiner. Mais Zaidi ne réduit pas la réponse à un contentieux. Il appelle surtout à ouvrir une discussion avec les autorités européennes, en s’appuyant sur des arguments économiques et industriels précis.

«Les règles du jeu ne peuvent pas être changées comme ça», insiste-t-il.

À ses yeux, le Maroc doit pouvoir faire valoir le caractère privilégié de sa relation avec l’Union européenne et le niveau d’intégration atteint par son industrie automobile.

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C’est précisément sur ce terrain que le président de la Fédération entend placer le débat. Les véhicules exportés depuis le Maroc ne sont pas le produit d’une chaîne de valeur isolée. Ils incorporent des composants, des pièces et des sous-ensembles provenant largement d’Europe. Les constructeurs et équipementiers présents dans le Royaume sont, pour une part importante, des groupes européens ou internationaux.

Une restriction des importations marocaines peut donc avoir des répercussions sur les fournisseurs européens eux-mêmes.

Zaidi rappelle également le rôle joué par les plateformes industrielles marocaines lors des crises récentes. Au début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, en 2022, la réorganisation de certaines activités de câblage et de connectique vers le Maroc a permis à des constructeurs européens de poursuivre leurs approvisionnements et de maintenir leurs chaînes de production.

«Le Maroc a montré dans le passé qu’il pouvait apporter des solutions à certains des problèmes de compétitivité de l’Europe», fait-il valoir.

Cette interdépendance constitue, selon lui, un argument essentiel dans les discussions avec Bruxelles. Il ne s’agit pas de demander un traitement de faveur sans contrepartie, mais de rappeler qu’une décision commerciale prise à l’encontre du Maroc peut aussi pénaliser les intérêts industriels européens.

Une diplomatie économique de persuasion

Pour Adil Zaidi, la réponse doit donc être collective. Les pouvoirs publics, la diplomatie économique, la CGEM et les professionnels doivent créer une plateforme commune, étayée par des données précises et des propositions réglementaires concrètes. «Nous devons expliquer la réalité du terrain. C’est notre rôle», souligne-t-il.

Il appelle à une diplomatie économique de persuasion, qui ne se limite pas à dénoncer les restrictions, mais démontre aux Européens ce qu’ils risquent de perdre en fragilisant un partenaire industriel devenu stratégique. «Il faut savoir ce que vous pouvez perdre et ce que vous pouvez gagner. Mais, à la limite, vous perdrez plus que vous ne gagnerez», estime-t-il.

Cette approche part du principe que le Maroc ne doit pas être assimilé aux autres pays exportateurs qui alimentent les inquiétudes européennes. Son industrie automobile s’est développée en étroite relation avec les constructeurs du continent et contribue à leur compétitivité. La sauvegarde des intérêts marocains passe donc aussi par la défense de cette interdépendance.