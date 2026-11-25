Selon le quotidien L’Economiste, le nouveau port Dakhla Atlantique affiche un taux d’avancement d’un peu plus de 76%. Nisrine Iouzzi, directrice de l’Aménagement du projet, explique que la partie la plus complexe du chantier est achevée, avec 80 hectares maritimes déjà remblayés. La prochaine étape sera la projection sur les phases 2 et 3, avec la signature des conventions d’investissement, tandis que 2027 sera consacrée aux schémas de gestion, aux modalités d’exploitation, à la conception des process et à l’installation des équipements. La finalisation est programmée pour fin 2028, pour une mise en service début 2029. Dimensionné pour être le plus profond d’Afrique, autour de 22 mètres, le port pourra accueillir les plus grands vraquiers.

Le projet s’inscrit dans la stratégie portuaire nationale, qui réunit Tanger Med, Nador West Med, Casablanca, Jorf Lasfar et Safi, dans une logique de complémentarité et de synergies pour capter le trafic maritime international. Selon la responsable, Dakhla se distingue par une orientation vers les industries locales, les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et la logistique. Le port doit ainsi créer son propre trafic sans cannibaliser les autres, même si une part du trafic de conteneurs sera partagée. Il a été conçu avec une vocation export supérieure à 65%.

Des opportunités d’investissement se manifestent déjà dans la région Dakhla-Oued Eddahab, appelée à faire progresser son PIB, ses écosystèmes logistiques et industriels et son taux d’intégration locale. Le port doit aussi jouer un rôle de premier plan dans le transport international routier, ce qui libérerait des capacités vers les pays du Sahel et la Zone de libre-échange continentale africaine, et offrirait aux provinces du Sud et à leur arrière-pays des débouchés sur le continent. Le tourisme est également concerné, avec des perspectives sur les ferries électriques et la croisière, notamment vers le Cap-Vert et Dakar.

L’autre enjeu est celui du capital humain. La région accueille déjà des écoles d’ingénieurs comme l’UM6P, l’ENCG avec ses masters en supply chain, des établissements de l’OFPPT dotés de filières logistiques et des écoles privées. La première promotion de l’école d’ingénieurs sera opérationnelle dès la première année d’exploitation du port. L’objectif, souligne la directrice, est de caler les formations sur les besoins des investisseurs et de favoriser les compétences locales, d’abord les jeunes des provinces du Sud. Parmi les filières à fort potentiel dans le sillage du port figurent le numérique, les télécoms, les data centers, l’intelligence artificielle, l’ingénierie des données, la logistique et les énergies renouvelables.