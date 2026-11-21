Le ministre de la Santé, Youns Bjijou, en visite au chantier du nouvel hôpital régional de Dakhla. (S.Bouaamoud/Le360).

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Youns Bjijou, s’est rendu le vendredi 20 novembre 2026 sur le chantier du nouvel hôpital régional de Dakhla, accompagné du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab et gouverneur de la province d’Oued-Eddahab, Ali Khalil, et du président du Conseil de la région, El Khattat Yanja.

Le nouvel hôpital régional de Dakhla est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Wilaya de la région et le Conseil régional. Il s’étend sur une superficie totale de 2,07 hectares. Son coût de réalisation s’élève à 143 millions de dirhams, pour une capacité d’accueil de 78 lits, dont 6 en réanimation. Les études sont achevées à 100%, tandis que le taux d’avancement des travaux atteint 90%, selon le ministère.

Le ministre de la Santé en visite au chantier du nouvel hôpital régional de Dakhla. (S.Bouaamoud/Le360). . DR

L’établissement comprend un rez-de-chaussée et un premier étage. Il a été conçu selon une approche intégrée, qui prend en compte les exigences de l’hospitalisation, du diagnostic, du traitement et de la prise en charge des urgences.

Sur le plan médical, l’hôpital comprendra des blocs opératoires, un service de réanimation de 6 lits et un service des urgences. Les consultations couvriront la pédiatrie, la traumatologie, l’oto-rhino-laryngologie, l’ophtalmologie et la médecine générale.

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Un service d’imagerie médicale intégré est également prévu. Il sera équipé de matériels de diagnostic incluant l’imagerie par résonance magnétique, le scanner, l’échographie, la mammographie et la radiographie panoramique dentaire.

Le projet comprend en outre un laboratoire d’analyses médicales, une pharmacie, un service de médecine dentaire, un service de maternité et une unité d’hôpital de jour. S’y ajoutent d’autres structures d’hospitalisation et de gestion administrative.

Infrastructure hospitalière moderne

Le projet vise à doter la région d’une infrastructure hospitalière moderne, conforme aux normes nationales et internationales. Il doit élargir et moderniser l’offre régionale de soins et permettre à la population d’accéder à des services médicaux spécialisés de qualité. Il est aussi censé renforcer les capacités de prise en charge des urgences et des cas nécessitant une réanimation, et réduire les transferts de patients vers les établissements d’autres régions du Royaume.

À l’issue de la visite, le ministre a tenu une réunion avec les équipes techniques chargées de la réalisation. Elle a porté sur l’état d’avancement des travaux, l’évaluation des phases restantes et la définition des mesures opérationnelles permettant d’achever le chantier dans les meilleures conditions.

Youns Bjijou a insisté sur le respect des normes techniques et des standards de qualité et de sécurité, ainsi que sur l’accélération du rythme d’exécution et la maîtrise du calendrier restant.