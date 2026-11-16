Maquette du projet Janassim, prévu dans la région de Dakhla, qui représente un investissement annoncé de 4,5 milliards d'euros et vise une capacité de production de 300.000 tonnes de carburants de synthèse par an.

MGH Energy franchit une nouvelle étape dans le développement de ses activités dans les carburants de synthèse. Le groupe français vient d’annoncer la sélection de son projet industriel à Laudun-l’Ardoise par la Commission européenne, dans le cadre de l’Innovation Fund, un dispositif européen destiné à soutenir les technologies contribuant à la décarbonation de l’industrie.

Cette décision concerne directement la stratégie de développement du groupe, qui porte également au Maroc le projet Janassim, dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab. Développé par sa filiale MGH Energy Maroc avec HOLSATEK, maison mère de la marque PETROM, ce projet représente un investissement annoncé de près de 4,5 milliards d’euros, soit environ 50 milliards de dirhams.

L’installation marocaine est conçue pour produire près de 300.000 tonnes de carburants de synthèse par an, principalement de l’e-méthanol et de l’e-kérosène. Elle devrait s’appuyer sur 2,2 gigawatts de capacités renouvelables, combinant énergie éolienne et solaire. Le dispositif industriel envisagé comprend également le dessalement de l’eau de mer, la production d’hydrogène vert par électrolyse et la synthèse des carburants.

Selon MGH Energy, Janassim pourrait générer plus de 2.500 emplois directs pendant sa construction et environ 600 emplois permanents en phase d’exploitation. Le groupe estime également à 724.000 tonnes par an les émissions de CO₂ qui pourraient être évitées grâce à la substitution de carburants fossiles.

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Le projet de Laudun-l’Ardoise, dont l’investissement est estimé à 1,1 milliard d’euros, prévoit une production annuelle de 70.000 tonnes d’e-kérosène et de 40.000 tonnes d’e-méthanol. Sa mise en service est envisagée à l’horizon 2031.

Sa sélection dans la catégorie «Large-Scale Projects» de l’Innovation Fund ouvre la voie à un soutien financier européen, sans que le montant d’une éventuelle aide soit précisé à ce stade.

MGH Energy entend faire bénéficier Janassim des travaux d’ingénierie, de structuration industrielle et financière ainsi que des partenariats développés autour de son projet français. Les deux installations reposent en effet sur des procédés similaires de production de carburants de synthèse à partir d’hydrogène et de CO₂.

Pour le groupe, l’expérience acquise en France doit ainsi contribuer au développement de son projet marocain, notamment dans les domaines de l’ingénierie et de l’organisation industrielle.