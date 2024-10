Janassim, un mégaprojet de production de carburants décarbonés dans le Sahara

En marge de la visite d’Etat du président Emmanuel Macron dans le Royaume, la société française MGH Energy et la compagnie nationale Petrom ont scellé un partenariat stratégique destiné à promouvoir la filière des carburants de synthèse renouvelables à travers l’usine Janassim, qui sera établie dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

«La future installation devra produire près de 500.000 tonnes/an de carburants renouvelables (e-méthanol et e-jet) et 2.2 GW d’énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque)», indique le magazine Challenge. L’investissement prévisionnel est de 51 milliards de dirhams. Quelque 2.600 emplois seront créés sur une période d’activité de 30 ans.

«MGH Energy apportera son expertise dans les énergies renouvelables, la gestion de projets industriels et la décarbonation des transports, tandis que Petrom va mettre à profit son expertise en matière de distribution et de commercialisation des carburants au Maroc», lit-on.

«Dans le cas de la mobilisation du foncier, la construction du projet commencera en 2027 et les premières livraisons sont prévues pour 2030, concomitamment à l’entrée en service du nouveau port de Dakhla», a déclaré Youssef Haffane, directeur de MGH Energy Maroc, citée dans l’hebdomadaire.

«Les marchés cibles de la joint-venture se trouvent au Maroc et en Europe, notamment les nouveaux ports dans le nord et le sud du Royaume (Nador et Dakhla) et les compagnies de transport aérien nationales et européennes», a-t-il ajouté.

À travers le projet Janassim, MGH Energy Maroc, acteur de la décarbonation des transports maritime et aérien, souhaite participer à la souveraineté énergétique durable du Royaume.

Au-delà de cette usine, la société ambitionne de développer une réelle économie verticale et horizontale autour de son activité intégrant ainsi un développement industriel de la région, la création de formations et diplômes spécialisés répondant aux nouveaux besoins, ou encore le support de l’agriculture et l’économie locale.