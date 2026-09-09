Economie

Carburants de synthèse: pourquoi le Suisse Synhelion choisit le Maroc

Le groupe suisse spécialisé dans les carburants solaires franchit une étape majeure en concluant un accord stratégique avec le gouvernement marocain en vue d’implanter une unité de production industrielle à Tan-Tan.

Revue de presseLe spécialiste helvétique des carburants solaires vient de franchir un cap historique en scellant un accord stratégique avec le gouvernement marocain pour implanter un site de production industriel à Tan-Tan. En misant sur le gisement solaire exceptionnel du Royaume, l’entreprise entend faire passer sa technologie à une échelle inédite et alimenter le marché européen. Retour sur un mégaprojet ambitieux qui positionne le Maroc au cœur de la transition énergétique internationale, mais qui doit encore lever plusieurs défis logistiques et environnementaux. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 19h56

Le groupe suisse Synhelion vient d’officialiser une avancée stratégique majeure vers son industrialisation à grande échelle. À travers la signature d’un protocole d’accord avec plusieurs ministères marocains et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l’entreprise helvétique projette l’implantation d’une usine commerciale d’envergure dans la province de Tan-Tan. «Le projet vise une capacité de production annuelle de 100.000 tonnes de carburants de synthèse, appelés drop-in fuels, capables de remplacer directement le kérosène, le diesel et l’essence fossiles dans les moteurs et infrastructures existants», indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette initiative marque un changement de dimension radical pour Synhelion. Jusqu’alors, la société s’appuyait sur l’unité de Jülich en Allemagne, inaugurée en 2024 avec une production limitée à quelques milliers de litres, et sur un site projeté à Hürth d’une capacité de 30 000 tonnes. Pour le Maroc, la mobilisation simultanée de quatre entités gouvernementales traduit une volonté ferme de positionner le pays en hub industriel vert.

Le choix de la région de Tan-Tan s’explique par son gisement solaire exceptionnel. Contrairement aux approches fondées sur l’électricité renouvelable, la technologie de Synhelion capte directement la chaleur du soleil à l’aide d’un champ d’héliostats orientés vers une tour. Le récepteur génère des températures supérieures à 1 200 °C, indispensables pour déclencher une réaction thermochimique qui transforme de l’eau et une source de carbone biogénique en un gaz de synthèse, lui-même converti en pétrole brut synthétique via le procédé Fischer-Tropsch. «Pour contourner l’intermittence solaire, un système de stockage d’énergie thermique à haute densité permet de restituer la chaleur la nuit et d’assurer un fonctionnement continu», note Challenge.

L’opération a déjà franchi de premières étapes concrètes avec la réservation d’un terrain sur site, la création de la filiale Synhelion Morocco et l’obtention du statut Casablanca Finance City. Ce développement s’insère directement dans le cadre de l’Offre Hydrogène Vert formalisée par le Royaume pour structurer la chaîne de valeur des énergies renouvelables et répondre aux exigences environnementales européennes, telles que la réglementation ReFuelEU Aviation.

Plusieurs interrogations subsistent néanmoins quant aux modalités d’exécution du projet. Le communiqué officiel ne précise ni le montant des investissements, ni le calendrier de construction, ni la date prévue de la décision finale d’investissement. De plus, la gestion des intrants essentiels soulevait des questions logistiques et écologiques dans cette zone aride, qu’il s’agisse de la provenance de l’eau nécessaire au procédé ou de l’approvisionnement massif en CO2 biogénique ou capté dans l’air. Enfin, l’acheminement des carburants ou du brut synthétique depuis le sud marocain jusqu’aux marchés européens constituera un paramètre économique déterminant pour garantir la compétitivité du site.

Ce projet à Tan-Tan illustre ainsi les défis industriels de la transition énergétique, où la maîtrise des technologies solaires de pointe doit s’accorder avec la réalité logistique et environnementale des territoires d’accueil.

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 19h56

LEs contenus liés

Economie

Carburants synthétiques: le suisse Synhelion prépare une usine de 100.000 tonnes par an à Tan-Tan

Economie

Carburants: phénomène rare, le gasoil flirte avec les 15 dirhams et devient plus cher que l’essence

Economie

Carburants: un dirham de plus, sur fond de spéculation persistante et de concurrence en trompe-l’œil

Economie

Carburants: la Russie importe une cargaison d’essence depuis le Maroc pour faire face aux pénuries

Articles les plus lus

1
Cocasse: quand même l’escroc Hicham Hijaouy désavoue le faux scoop d’ABC qui l’érige en super-espion
2
Un drapeau marocain brûlé près du Santiago Bernabéu, symptôme du racisme qui gangrène le football espagnol
3
Une journée de bruit et de fureur à Casablanca
4
TVA numérique: Netflix, Google, Apple, OpenAI… comment le Maroc fait entrer les géants du Web dans le radar du fisc
5
Conclusion, avec la bénédiction du Roi, de l’acte de mariage de Moulay Driss Filali, fils de la princesse Lalla Meryem, avec la jeune Ahlam Oumha
6
Le roman d’espionnage d’ABC sur Mehdi Hijaouy à l’épreuve des faits: le naufrage
7
Après la gifle Aïssiou en Espagne, la claque Daoud en France: les tribunaux européens font échec aux manœuvres judiciaires d’Alger
8
Fusillade à Al Hoceima: contre les fake news, le Parquet rétablit les faits
Revues de presse

Voir plus