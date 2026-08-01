Economie

Carburants: la Russie importe une cargaison d’essence depuis le Maroc pour faire face aux pénuries

Un pétrolier. (Photo d'illustration)

Selon des informations rapportées par l’agence Reuters, la Russie a récemment importé une cargaison d’essence en provenance du Maroc, dans un contexte de tensions persistantes sur son marché domestique des carburants.

Par La Rédaction
Le 01/08/2026 à 13h39

Un volume d’environ 30.000 tonnes d’essence de type AI-92 a été acheminé par voie maritime depuis le port de Tanger à destination du port arctique de Mourmansk, dans le nord de la Russie, indique Reuters, citant des sources industrielles.

Le chargement aurait été effectué à la mi-juillet à bord d’un tanker battant pavillon panaméen. Le groupe pétrolier russe Lukoil aurait agi en tant que fournisseur de cette cargaison.

Cette importation s’inscrit dans une série de mesures prises par Moscou pour stabiliser son marché intérieur des carburants, mis sous pression ces derniers mois. Plusieurs raffineries ont en effet été affectées par des attaques de drones attribuées à l’Ukraine, entraînant une baisse de la production et une hausse des prix.

Lire aussi : Importations de gasoil russe au Maroc, les précisions de Mustapha Baitas

Selon les données du marché, la production d’essence en Russie est tombée début juillet à environ 65% de la consommation estivale moyenne. Cette situation a conduit les autorités à instaurer des restrictions sur les ventes dans certaines régions et à diversifier les sources d’approvisionnement.

Outre les importations ferroviaires en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan, la Russie a également interdit les exportations de carburants afin de privilégier le marché local. Des cargaisons maritimes en provenance d’Inde auraient par ailleurs été réceptionnées récemment, selon Reuters.

Le vice-Premier ministre russe, Alexander Novak, avait indiqué à la mi-juillet que le pays allait recourir à des importations de produits pétroliers pour atténuer les tensions sur l’approvisionnement.

Par La Rédaction
Le 01/08/2026 à 13h39
#Maroc#Russie#Carburants#essence#Ukraine-Russie

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