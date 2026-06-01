Prix des carburants: le Conseil de la concurrence constate une transmission «proche» des variations à l’international

Cette analyse intervient dans un contexte marqué par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ayant entretenu une forte volatilité des marchés énergétiques internationaux. Sur la période étudiée, les prix ont suivi une tendance haussière entre mars et avril, avant d’amorcer un recul au début du mois de mai.

S’agissant du gasoil, le Conseil met en évidence une quasi-parité entre les évolutions internationales et les prix pratiqués sur le marché national. Sur l’ensemble de la période, les cotations internationales ont progressé de 4,24 dirhams par litre, contre une hausse de 4,18 dirhams à la pompe, soit un écart global marginal de -0,06 dirham.

Toutefois, cette convergence masque des disparités selon les quinzaines. Certaines périodes ont été marquées par une répercussion plus forte des hausses internationales sur les prix nationaux, tandis que d’autres ont enregistré une transmission plus atténuée, voire retardée, notamment lors de la baisse observée début mai.

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Pour l’essence, la transmission apparaît légèrement moins alignée. Les cotations internationales ont augmenté de 2,81 dirhams par litre sur la période, contre une hausse de 2,43 dirhams à la pompe, soit un écart global de -0,38 dirham.

Là encore, des variations significatives sont relevées selon les périodes. Si certaines hausses ont été amplifiées au niveau national, la baisse enregistrée au début du mois de mai a, en revanche, été plus fortement répercutée à la pompe que sur les marchés internationaux.

Des écarts ponctuels mais une tendance globale cohérente

En conclusion, le Conseil de la concurrence estime que la transmission des variations internationales vers les prix de vente au Maroc reste «globalement proche», malgré des écarts différenciés selon les produits et les périodes observées.

Ces écarts, parfois positifs, parfois négatifs, traduisent des dynamiques d’ajustement qui peuvent être influencées par plusieurs facteurs, notamment les délais de répercussion, les stratégies commerciales des opérateurs ou encore les conditions d’approvisionnement.

L’analyse met ainsi en lumière un marché où, malgré des fluctuations ponctuelles, les prix à la pompe demeurent, dans l’ensemble, en phase avec les tendances internationales, confirmant une certaine cohérence dans le mécanisme de formation des prix des carburants au Maroc.