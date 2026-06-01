Economie

Prix des carburants: le Conseil de la concurrence constate une transmission «proche» des variations à l’international

Siège du Conseil de la concurrence à Rabat.

Le Conseil de la concurrence dresse un constat globalement équilibré de l’évolution des prix des carburants au Maroc. Dans une note couvrant la période du 1er mars au 16 mai 2026, l’institution présidée par Ahmed Rahhou souligne que les fluctuations des cotations internationales du gasoil et de l’essence ont été, dans l’ensemble, répercutées de manière relativement fidèle sur les prix à la pompe, en dépit d’écarts variables selon les périodes et les produits.

Par La Rédaction
Le 01/06/2026 à 20h18

Cette analyse intervient dans un contexte marqué par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ayant entretenu une forte volatilité des marchés énergétiques internationaux. Sur la période étudiée, les prix ont suivi une tendance haussière entre mars et avril, avant d’amorcer un recul au début du mois de mai.

S’agissant du gasoil, le Conseil met en évidence une quasi-parité entre les évolutions internationales et les prix pratiqués sur le marché national. Sur l’ensemble de la période, les cotations internationales ont progressé de 4,24 dirhams par litre, contre une hausse de 4,18 dirhams à la pompe, soit un écart global marginal de -0,06 dirham.

Toutefois, cette convergence masque des disparités selon les quinzaines. Certaines périodes ont été marquées par une répercussion plus forte des hausses internationales sur les prix nationaux, tandis que d’autres ont enregistré une transmission plus atténuée, voire retardée, notamment lors de la baisse observée début mai.

Lire aussi : Carburants: le gasoil baisse de 53 centimes le litre dès le 1er juin

Pour l’essence, la transmission apparaît légèrement moins alignée. Les cotations internationales ont augmenté de 2,81 dirhams par litre sur la période, contre une hausse de 2,43 dirhams à la pompe, soit un écart global de -0,38 dirham.

Là encore, des variations significatives sont relevées selon les périodes. Si certaines hausses ont été amplifiées au niveau national, la baisse enregistrée au début du mois de mai a, en revanche, été plus fortement répercutée à la pompe que sur les marchés internationaux.

Des écarts ponctuels mais une tendance globale cohérente

En conclusion, le Conseil de la concurrence estime que la transmission des variations internationales vers les prix de vente au Maroc reste «globalement proche», malgré des écarts différenciés selon les produits et les périodes observées.

Ces écarts, parfois positifs, parfois négatifs, traduisent des dynamiques d’ajustement qui peuvent être influencées par plusieurs facteurs, notamment les délais de répercussion, les stratégies commerciales des opérateurs ou encore les conditions d’approvisionnement.

L’analyse met ainsi en lumière un marché où, malgré des fluctuations ponctuelles, les prix à la pompe demeurent, dans l’ensemble, en phase avec les tendances internationales, confirmant une certaine cohérence dans le mécanisme de formation des prix des carburants au Maroc.

Par La Rédaction
Le 01/06/2026 à 20h18
#Carburants#Maroc#gasoil#essence#Ahmed Rahhou

LEs contenus liés

Politique

Le Conseil de la concurrence suspend le projet de loi sur la profession d’avocat au Maroc

Société

Aïd al-Adha: le Conseil de la concurrence valide l’encadrement temporaire du marché des ovins

Economie

Pharmaciens: Driss Benhima en renfort pour affiner la riposte au Conseil de la concurrence

Société

Marché des cosmétiques: le Conseil de la concurrence met fin au laisser-aller

Articles les plus lus

1
Automobile: le Maroc, nouveau terrain d’affrontement entre la Chine et l’UE
2
Viandes altérées après l’Aïd: les familles concernées pourront-elles être indemnisées?
3
Rendez-nous nos sardines!
4
Entretien. Abdelilah Benkirane: «pourquoi je refuse de me porter candidat aux Législatives 2026»
5
Zoo de Aïn Sebaâ: naissance rare d’un petit tapir, une première au Maroc
6
Plus grand barrage du Maroc et troisième d’Afrique: Al Wahda atteint un niveau de remplissage record et frôle sa capacité maximale
7
Carburants: le gasoil baisse de 53 centimes le litre dès le 1er juin
8
Moines de Tibhirine: le pacte du GIA et de l’État algérien
Revues de presse

Voir plus