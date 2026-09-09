Carburants de synthèse: pourquoi le Suisse Synhelion choisit le Maroc

Le groupe suisse Synhelion vient d’officialiser une avancée stratégique majeure vers son industrialisation à grande échelle. À travers la signature d’un protocole d’accord avec plusieurs ministères marocains et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l’entreprise helvétique projette l’implantation d’une usine commerciale d’envergure dans la province de Tan-Tan. Le projet vise une capacité de production annuelle de 100.000 tonnes de carburants de synthèse, appelés «drop-in fuels», capables de remplacer directement le kérosène, le diesel et l’essence fossiles dans les moteurs et infrastructures existants, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette initiative marque un changement de dimension radical pour Synhelion. Jusqu’alors, la société s’appuyait sur l’unité de Jülich en Allemagne, inaugurée en 2024 avec une production limitée à quelques milliers de litres, et sur un site projeté à Hürth d’une capacité de 30 000 tonnes. Pour le Maroc, la mobilisation simultanée de quatre entités gouvernementales traduit une volonté ferme de positionner le pays en hub industriel vert.

Le choix de la région de Tan-Tan s’explique par son gisement solaire exceptionnel. Contrairement aux approches fondées sur l’électricité renouvelable, la technologie de Synhelion capte directement la chaleur du soleil à l’aide d’un champ d’héliostats orientés vers une tour. Le récepteur génère des températures supérieures à 1 200 °C, indispensables pour déclencher une réaction thermochimique qui transforme de l’eau et une source de carbone biogénique en un gaz de synthèse, lui-même converti en pétrole brut synthétique via le procédé Fischer-Tropsch. Pour contourner l’intermittence solaire, un système de stockage d’énergie thermique à haute densité permet de restituer la chaleur la nuit et d’assurer un fonctionnement continu, lit-on dans Challenge.

L’opération a déjà franchi de premières étapes concrètes avec la réservation d’un terrain sur site, la création de la filiale Synhelion Morocco et l’obtention du statut Casablanca Finance City. Ce développement s’insère directement dans le cadre de l’Offre Hydrogène Vert formalisée par le Royaume pour structurer la chaîne de valeur des énergies renouvelables et répondre aux exigences environnementales européennes, telles que la réglementation ReFuelEU Aviation.

Plusieurs interrogations subsistent néanmoins quant aux modalités d’exécution du projet. Le communiqué officiel ne précise ni le montant des investissements, ni le calendrier de construction, ni la date prévue de la décision finale d’investissement. De plus, la gestion des intrants essentiels soulevait des questions logistiques et écologiques dans cette zone aride, qu’il s’agisse de la provenance de l’eau nécessaire au procédé ou de l’approvisionnement massif en CO2 biogénique ou capté dans l’air. Enfin, l’acheminement des carburants ou du brut synthétique, depuis le sud marocain jusqu’aux marchés européens, constituera un paramètre économique déterminant pour garantir la compétitivité du site. Ce projet à Tan-Tan illustre ainsi les défis industriels de la transition énergétique, où la maîtrise des technologies solaires de pointe doit s’accorder avec la réalité logistique et environnementale des territoires d’accueil.