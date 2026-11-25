Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 26 novembre, le ministère de l’Intérieur et les partis politiques sont entrés dans une nouvelle phase de consultations sur la réforme du cadre juridique des élections de 2027, dans un contexte de positions contrastées sur le mode de scrutin et le découpage électoral. La rencontre de mardi 24 novembre, conduite par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a réuni les responsables des partis ayant des groupes ou groupements parlementaires, après la remise des mémorandums et propositions des formations sur la réforme des lois électorales.

D’après le communiqué du ministère, les échanges ont porté sur les différentes étapes du processus électoral, la révision de l’organisation du scrutin dans les grandes et moyennes villes, la numérisation de certaines opérations préparatoires, la rationalisation des candidatures et le durcissement des conditions de candidature aux exécutifs des conseils communaux. Ils ont aussi couvert la révision des listes électorales générales et des listes des Chambres professionnelles. Certains participants ont plaidé pour une révision exceptionnelle des listes, avec une large campagne de sensibilisation, tandis que les partis ont affiché des divergences sur le mode de scrutin et le découpage, certains plaçant l’argent électoral parmi leurs priorités et d’autres proposant de créer une instance indépendante de supervision.

Le président du RNI, Mohamed Chouki, a qualifié la rencontre de «débat sérieux et responsable». Joint par le journal, il a indiqué que les consultations avaient couvert les lois sur les communales, les Chambres professionnelles, les représentants des salariés et la Chambre des conseillers, et que plusieurs propositions recueillaient un accord ou un rapprochement entre la majorité des partis. Sur le découpage, il évoque l’extension du système des arrondissements à d’autres villes et la révision du découpage dans certaines grandes villes, à la lumière du recensement 2024, tandis que le mode de scrutin, par liste ou individuel, divise encore les formations.

Le PPS, par la voix de son bureau politique, a placé la probité de la compétition et la limitation de l’influence de l’argent électoral en tête de ses préoccupations, mettant en garde contre l’usage excessif d’argent en dehors des plafonds et des règles légales. Rachid Rokbane, membre du bureau politique, y voit un des principaux défis de la réforme et appelle à passer des principes à des mesures pratiques garantissant l’égalité des chances. Il insiste aussi sur l’élection de la Chambre des conseillers, qu’il juge être un défi pour les acteurs politiques, et dit son parti prêt à poursuivre son implication jusqu’à l’élaboration des projets de loi.

La Fédération de la gauche démocratique appelle, elle, à créer une instance indépendante de supervision, de la révision des listes à l’annonce des résultats. Dans un mémorandum déposé le 17 novembre, elle propose l’inscription automatique sur les listes, la publication des résultats dans les dix jours, le vote direct par liste pour les communes de plus de 20.000 habitants et un scrutin unique à la mi-septembre 2027. Elle suggère aussi une loi spécifique pour les Chambres professionnelles, la redistribution des sièges de la Chambre des conseillers (60 pour les collectivités territoriales, 30 pour le patronat, 30 pour les salariés) et la libération des détenus des mouvements sociaux et de la liberté d’expression, dans un contexte de défiance marqué, selon elle, par la participation de 38,02% aux élections du 23 septembre 2026.

Les partis attendent désormais l’ouverture de la phase de rédaction des projets de lois organiques et électorales, avant leur examen au Parlement, avec le mode de scrutin, le découpage, le financement des campagnes et la compétition électorale comme principaux points de débat, en vue de réformes aussi consensuelles que possible avant 2027.