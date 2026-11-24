La cérémonie s’est tenue au siège de la wilaya, en présence du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil. Elle a constitué le temps fort de la visite de deux jours, lundi et mardi, de l’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, venu prendre la mesure du développement que connaît la région.

«Je suis très heureux d’être à Dakhla aujourd’hui, je suis très honoré de l’accueil qui m’est réservé», a déclaré le diplomate à la presse après la signature. Il a parlé d’un «important prêt» consacré à la gestion de l’eau et au traitement des eaux usées, porteur, selon lui, de trois messages.

Le premier, a-t-il expliqué, «c’est que la France prend des engagements et qu’elle tient ses engagements». L’ambassadeur a rappelé que le président Emmanuel Macron, lors de sa visite d’État à Rabat à l’automne 2024, il y a presque deux ans, avait promis que la France accompagnerait les autorités marocaines «autant qu’elles le souhaiteront» dans le développement de tous leurs territoires, «du Nord au Sud».

Philippe Lalliot a aussi réaffirmé la position de Paris, pour qui le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. À ses yeux, cette signature traduit la volonté de la France de bâtir des partenariats à l’échelle des territoires, par un dialogue direct avec les acteurs locaux et au bénéfice des habitants. Il a enfin évoqué les perspectives de coopération entre les deux pays dans la formation, l’audiovisuel, le cinéma, l’aménagement urbain et la lutte contre les dérèglements climatiques.

Un premier financement direct pour une SRM

Pour l’AFD, la signature de Dakhla a valeur de première. La directrice de l’agence au Maroc, Catherine Bonnaud, y voit l’aboutissement d’un an d’échanges entre ses services et ceux de la SRM-DO, «une année d’un travail de qualité». C’est aussi, a-t-elle souligné, «la première signature en direct avec une Société régionale multiservices».

Le prêt financera deux chantiers. Le premier porte sur les réseaux d’adduction d’eau potable, «notamment au profit du quartier de Taourta», ainsi que sur les réseaux d’assainissement.

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Le second concerne la station de traitement des eaux usées. Il s’agit, selon Catherine Bonnaud, d’«améliorer la qualité des rejets» et de «permettre à la baie de garder ses qualités, et notamment sa biodiversité». La responsable y voit aussi un appui au développement économique de la ville, qu’il s’agisse du tourisme, de l’aquaculture ou de la pêche.

L’agence ne se limitera pas au financement. Ses équipes accompagneront celles de la SRM-DO afin de garantir dans la durée un service de qualité à la population, a ajouté la directrice.

Le directeur général de la SRM-DO, Moulay El Mehdi Rachid, a replacé l’opération dans le prolongement de la Déclaration relative au Partenariat d’exception renforcé, signée par le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron lors de la visite d’État du 28 octobre 2024.

Deux millions de mètres cubes d’eaux traitées en plus

«Ce levier permettra à l’entreprise de financer d’importants projets dans le domaine de l’environnement, notamment le projet d’extension d’une station de traitement», a poursuivi Moulay El Mehdi Rachid.

Une fois agrandie, la station d’épuration de Dakhla permettra de mobiliser environ deux millions de mètres cubes supplémentaires d’eaux usées traitées. Ces volumes sont destinés à être réutilisés, en particulier pour l’arrosage des espaces verts.

Ce prêt arrive trois semaines après un autre accord, signé le 3 novembre à Rabat entre l’AFD et l’Agence nationale des ports. D’un montant de 100 millions d’euros, il vise à moderniser onze ports de pêche du Royaume, dont celui de Dakhla, et à renforcer la compétitivité de la filière.

Durant son séjour, l’ambassadeur s’est entretenu avec le wali, avec le président du conseil régional, El Khattat Yanja, et avec le président du conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah, ainsi qu’avec des élus, des opérateurs économiques et des représentants de la société civile. Les discussions ont porté sur les priorités de développement de la région et sur les pistes de coopération dans l’eau, les infrastructures, l’énergie, la pêche, l’agriculture et le tourisme.

L’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, à Dakhla. (S.Bouamoud/Le360)

Il a également rencontré des entreprises marocaines et françaises implantées dans la région, actives dans la pêche, l’énergie, l’agriculture et les infrastructures, pour examiner avec elles les possibilités d’investissement.

Lycée, école d’ingénieurs et atelier de cinéma

Le déplacement comportait aussi un volet éducatif et culturel. Philippe Lalliot s’est rendu au Lycée français international Odette-du-Puigaudeau, où il a échangé avec les délégués des élèves, l’équipe pédagogique et les représentants des parents d’élèves. Il a ensuite visité l’École nationale des technologies avancées (ENTA), qui a accueilli sa première promotion en septembre 2026.

La visite s’est achevée par un atelier de formation au cinéma organisé à l’antenne de Dakhla de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC), en partenariat avec l’école CinéFabrique de Lyon.

Ce séjour intervient deux ans après que la France a apporté son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et affirmé que le plan d’autonomie présenté par le Royaume en 2007 constitue la base sur laquelle doit reposer une solution politique juste et durable à ce différend régional. Depuis, Paris s’emploie à donner corps à cette position par des projets dans l’eau, les ports, l’enseignement et la culture.