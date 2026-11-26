Il était déjà dans la salle le 18 novembre, au Palais royal de Rabat, quand l’«Offre Maroc» pour l’industrie de défense et de sécurité a été présentée au Souverain. Ali Seddiki en avait exposé les grandes orientations aux côtés du général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la Zone sud. Une semaine plus tard, mercredi 25 novembre, le Roi lui a confié la suite.

La mission tient en une longue phrase, et chaque mot y compte. Ali Seddiki doit veiller à l’élaboration opérationnelle de la mise en œuvre de la feuille de route relative au développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité. Il le fera en tenant compte des attributions dévolues aux intervenants institutionnels concernés, et jusqu’à la création de l’Agence stratégique. Il reste par ailleurs directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

Autrement dit, il devient l’homme de la transition. L’agence porte un nom depuis mercredi: DIFAA, pour Defense Industry Facilitation and Acceleration Agency. Entre l’annonce et l’ouverture des bureaux, il faut faire avancer les dossiers et préparer ce qui doit l’être. C’est ce rôle que le Souverain lui attribue.

Le jour choisi compte aussi. Ce même mercredi, le Roi, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, présidait la signature de deux conventions-cadres, l’une sur le financement de la feuille de route, l’autre sur la mobilisation du secteur privé et financier. Près de 22 milliards de dirhams sont réunis. Le pilote arrive donc avec une enveloppe, un calendrier et une consigne royale formulée dès le 18 novembre, celle d’une exécution rapide et effective.

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Lui-même décrivait ce mandat avec sobriété, deux jours après la séance de travail. Avant, expliquait-il, l’AMDIE accompagnait l’Administration de la Défense nationale sans «mandat forcément clair», sans savoir jusqu’où elle pouvait aller. Désormais, la consigne est d’accompagner «complètement, jusqu’au lancement effectif de cette agence qui sera dédiée».

Du conseil aux usines

Né le 28 mai 1985, Ali Seddiki sort du programme Grande École d’HEC Paris avec une spécialisation en finance d’entreprise, stratégie et comptabilité. Il fait ses premières armes dans un cabinet parisien de conseil en stratégie tourné vers l’industrie et les hautes technologies. Ses clients sont de grands groupes européens de l’aérospatial, de l’énergie et de la mobilité. Le vocabulaire des donneurs d’ordre, il l’apprend là.

En 2014, il rejoint le cabinet de Moulay Hafid Elalamy, alors ministre de l’Industrie. Conseiller, il participe à l’élaboration du Plan d’accélération industrielle 2014-2020 et à son déploiement dans l’aéronautique. Trois ans plus tard, il prend la direction des industries aéronautique, ferroviaire, navale et des énergies renouvelables, qu’il conserve jusqu’en décembre 2018.

Janvier 2019 marque un changement d’échelle. À 33 ans, il devient directeur général de l’Industrie et pilote les stratégies sectorielles de l’automobile, de l’aéronautique, du textile, de l’agroalimentaire, de la sidérurgie, de la chimie et de l’électronique. Après près de huit années au ministère, il passe en novembre 2021 au département de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, dirigé par Mohcine Jazouli. Le Conseil de gouvernement du 14 avril 2022 approuve sa nomination comme directeur général de l’Investissement et du Climat des affaires.

Le 13 juillet 2022, le Roi le nomme à la tête de l’AMDIE. Il a 37 ans. Il y accompagne le déploiement de la nouvelle Charte de l’investissement, la promotion du Royaume sous la marque Morocco Now et le développement des exportations. Selon le bilan présenté au conseil d’administration du 26 janvier 2026, l’agence a contribué à l’instruction des dossiers de 250 projets publics et privés approuvés, pour 414 milliards de dirhams et plus de 179.000 emplois directs et indirects prévisionnels.

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Sa légitimité vient de cet enchaînement. Il a suivi l’aéronautique depuis le cabinet, puis depuis la direction sectorielle, puis depuis la direction générale, et la défense emprunte à cette filière ses ingénieurs, ses normes et une partie de ses sous-traitants. Il connaît les industriels pour les avoir accompagnés dans leur implantation, et les procédures d’investissement pour les avoir administrées. Le dossier de la défense ne lui est pas étranger non plus, puisque l’AMDIE travaille depuis 2020 aux côtés de l’Administration de la Défense nationale et des FAR pour attirer les premiers opérateurs du secteur.

Vingt-deux milliards et deux signatures

Le nouveau challenge n’en demeure pas moins de taille. L’«Offre Maroc» affiche des objectifs chiffrés à l’horizon 2035. Les industriels installés dans le Royaume devront couvrir 40% des besoins des Forces armées royales et des organes de sécurité. Le secteur devra générer au moins 50 milliards de dirhams de revenus par an, dont plus de 65% à l’export, et créer au moins 50.000 emplois directs et indirects. Rapporté à l’emploi, cela fait environ un million de dirhams de chiffre d’affaires par poste, la marque d’une industrie à forte valeur ajoutée.

La première convention-cadre apporte les moyens. Elle réunit les ministres de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, de l’Industrie et de l’Administration de la Défense nationale, avec l’AMDIE, la Caisse de dépôt et de gestion, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social et l’Université Mohammed VI Polytechnique. Ces partenaires publics ont rassemblé près de 22 milliards de dirhams, dont 4 milliards venus du Fonds Hassan II sur instruction royale.

La seconde élargit le tour de table à ceux qui financent l’économie au quotidien. Y figurent le wali de Bank Al-Maghrib, le Groupement professionnel des banques du Maroc, la CGEM, l’Autorité marocaine du marché des capitaux, la Bourse de Casablanca et l’Association marocaine des investisseurs en capital. La présence du capital-investissement et de la place boursière indique la direction prise. Une jeune société de drones ou de cyberdéfense a besoin de fonds propres, de bailleurs et d’actionnaires patients.

L’État se pose ici en investisseur catalyseur. Sa mise absorbe une partie du risque de départ et rassure ceux qui hésitent à entrer seuls. Ali Seddiki l’a rappelé: l’objectif présenté au Roi en février 2022 consiste à porter l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement national en 2035, et la nouvelle industrie doit s’inscrire dans cette trajectoire. Les deux textes donnent aussi une première application au discours du Trône du 29 juillet 2026, qui appelait à mieux mobiliser l’épargne institutionnelle et à dynamiser les marchés des capitaux.

Reste la future agence. DIFAA suivra les engagements de tous les signataires, fera la promotion de l’investissement, gérera les dispositifs d’appui et structurera la base industrielle nationale. Elle disposera de cinq leviers: la compensation industrielle, la commande publique, le foncier, les compétences et l’innovation. Son périmètre couvre les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres et navals, l’électronique de défense, la cyberdéfense et l’intelligence artificielle. Et ce sera à lui d’y veiller.

Tout en haut de l’échelle industrielle

Ce que l’on demande à Ali Seddiki dépasse en ambition tout ce que le Maroc a entrepris jusqu’ici en matière industrielle. Lui-même décrit une hiérarchie des métiers, avec le spatial et la défense au sommet, puis l’aéronautique, puis l’automobile. Les procédés, la qualité et l’état d’esprit industriel devront infuser avant que l’industrie nationale puisse prétendre à cet étage.

La défense vient donc couronner un parcours, et elle servira de cas d’école. Si le Royaume parvient à concevoir, produire, exporter et financer par le capital dans le plus fermé des secteurs, la méthode vaudra pour d’autres. Les conventions de mercredi font d’ailleurs de cette industrie le premier terrain d’essai de la réforme du financement voulue par le Souverain.

Premier défi: l’export. Deux tiers de l’activité devront se gagner hors des frontières, soit plus de 32,5 milliards de dirhams par an, face à des concurrents installés de longue date. Les projets déjà autorisés donnent la mesure du chemin à parcourir. Pour l’heure, treize dossiers sont sur la table, pour un peu plus de 330 millions de dollars d’investissement et près de 3.000 emplois promis.

Deuxième challenge: la coordination. Quatre ministères, une banque centrale, des banques, un fonds, une université et le patronat ont signé. Sa lettre de mission lui impose de composer avec les attributions de chacun, et il le fera avec deux casquettes, puisque l’AMDIE continue de tourner. Des quatre priorités fixées par le Roi le 18 novembre, trois ont trouvé une traduction écrite en sept jours. La quatrième, la simplification des procédures d’investissement, relève d’un terrain que l’ancien directeur général de l’Investissement et du Climat des affaires connaît bien.

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Il y a aussi le capital. Une industrie de souveraineté ne peut pas reposer sur les seules filiales de groupes étrangers. La machine commence à tourner. L’entreprise marocaine Aba Technologies développe déjà ses propres systèmes, et un premier drone a été conçu de bout en bout dans le Royaume par un Marocain du monde. Il en faudra beaucoup d’autres, ainsi que des compétences formées aux normes propres à la défense, et il faudra convaincre des investisseurs locaux peu habitués à ces cycles longs.

Fenêtre de tir

Le travail a débuté en 2020, quand le Souverain a demandé un cadre pour cette industrie. La loi 10-20 est en vigueur depuis juin 2021, et deux zones d’accélération ont été créées en 2024 à Nouaceur et Sidi Yahya. La séance du 18 novembre est ainsi une étape d’accélération, pas un point de départ.

L’offre est là. Elle s’articule autour d’un guichet unique, la future agence, une AMDIE en version industrie de défense et de sécurité. Viennent ensuite des financements couvrant tout le spectre, de la start-up innovante au grand projet de production, des subventions à l’investissement adossées au dispositif stratégique de la Charte de l’investissement et du foncier sécurisé. Benguérir est un bel exemple. La zone prévue jouxtera la base aérienne et le campus de recherche de l’UM6P. Benslimane, avec 350 hectares, sera tournée vers l’aéronautique de défense et la maintenance, à proximité du pôle de Nouaceur.

Sur le fond, son argumentaire est celui d’un industriel. Le Maroc veut toute la chaîne, de la conception à la maintenance et au stockage, sans rien s’interdire, qu’il s’agisse d’un drone complet ou d’un simple capteur à double usage, pourvu qu’il y ait un marché et des emplois. L’objectif de 65% à l’export paraît ambitieux, mais au regard de la dynamique actuelle du marché mondial, il est atteignable.

Lors de la pose de la première pierre d’un nouveau hangar de maintenance de pointe sur la plateforme aérienne de Benslimane, le 15 octobre 2025.

Pour le déroulé, deux fronts seront menés ensemble. L’AMDIE continue d’accompagner les projets en cours d’implantation, parmi lesquels Tata Advanced Systems, Baykar ou Maintenance Aéro Maroc, et de démarcher de nouveaux investisseurs avec la filiale commune de la CDG et de l’ALEM (Agence d’équipements militaires), qui gère les premières zones. En parallèle, il prépare la création de DIFAA et un plan de financement détaillé, avec l’idée de peser le moins possible sur le budget de l’État. Pour les banques comme pour les industriels, il y a une belle fenêtre de tir. Sans mauvais jeu de mots.