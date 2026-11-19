Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, lors de la séance de travail consacrée à la présentation de “l’Offre Maroc” et de la feuille de route pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité.

Industrie de défense: le roi Mohammed VI lance la feuille de route de l’«Offre Maroc».

Le Maroc lance un vaste chantier lié à l’industrie militaire nationale représentant 40% des besoins des FAR!



Drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres et navals, l'électronique de défense, la cyberdéfense et l’IA



Voilà la vrais souveraineté stratégique ! 🇲🇦 https://t.co/yq8ye40udA — 🇲🇦🇵🇸 Vice City (@59_TAB) November 18, 2026

Derrière l'ambition de l'industrie de défense marocaine se dessine un projet économique beaucoup plus large : créer de la valeur, développer des compétences, attirer les investissements et intégrer les entreprises nationales aux chaînes de production internationales. L'enjeu est… pic.twitter.com/QbDVUUS4Ti — zlayjiya (@zlayjiya) November 18, 2026

Il est vrai qu’il est extrêmement difficile de maîtriser certaines briques technologiques dans le domaine de la défense.



Par exemple, la Turquie est devenue un des leaders de l’industrie des drones, sans pour autant maîtriser l’un de leurs composants essentiels : la boule… https://t.co/cdQjJlYiBP — Soufiane Chahid ⛵️ (@chahid_soufiane) November 18, 2026

Certains me reprochent de qualifier cet objectif d'ambitieux. Pourtant, oui, il est particulièrement ambitieux pour le Maroc de vouloir couvrir 40% des besoins de son armée grâce à son industrie nationale d'ici 2035, tout en réalisant 65% de sa production à l'exportation.



On ne… — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) November 18, 2026

FIFM: un film sur la Palestine retiré de la sélection sous la pression de son producteur algérien.

Une société de production algérienne fait retirer un film du Festival du film de Marrakech.



À deux jours de l’ouverture de la 23e édition du FIFM, la société algérienne Issaad Film Productions, détentrice des droits, a retiré de la compétition «Chroniques des années de siège»,… https://t.co/2K28SSAZQD — 🇲🇦 ⵣ BERBÈRE RIFAIN ⵣ 🇲🇦 (@Elpepito212a) November 18, 2026

🛑The obsession with Israel has reached new levels of absurdity.



The Algerian producers of the Palestinian film Chronicles from the Siege have pulled it from Morocco’s Marrakech International Film Festival over the country’s military cooperation with Israel.



The… pic.twitter.com/6ycdSBq0EA — Iris (@streetwize) November 19, 2026

La junte d’alger se fiche de la cause palestinienne et de ce que veulent les palestiniens eux mêmes, c’est ce qu’elle peut en tirer qui l’intéresse .. depuis toujours https://t.co/FKF43o0bAf — 🦋 (@MarocMillenR) November 18, 2026

CAN 2027: le Togo inflige une lourde défaite à l’Algérie.

🔴 Hallucinant!

Selon les médias algériens, l'équipe nationale togolaise ne pourra pas battre l'équipe algérienne car la superficie du Togo est plus petite 🫪#Togo_Algérie pic.twitter.com/wn0cPn7vZq — مصطفى (@willis99willis) November 17, 2026

🇩🇿 🗣️« Le Togo est si petit qu’il fait la taille du quartier de Bab El Oued. Il ne pourra jamais vaincre l’Algérie. »



L’arrogance, la suffisance et le mépris : fruits d’une société façonnée par les militaires.



Et puis, ce « petit » Togo 🇹🇬 vous en met trois et vous ramène à… pic.twitter.com/FrqOZpqDeX — 🅼🅰🆁🅾🅺🅺🅸🅽🅷🅾 ⛤⚔️ⵣ 🇲🇦 (@Marokkinhom4) November 17, 2026

Saviez-vous que pour aller au Togo, des supporters algériens ont dû aller en Tunisie, puis au Maroc pour voyager avec la RAM, compagnie marocaine bannie en Algérie, car 0 vol direct 🇩🇿✈️🇹🇬



Tout ça pour assister à une humiliation 🇹🇬 3-0 🇩🇿… avant de reprendre le même périple au… pic.twitter.com/o3RSJP4bpx — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) November 18, 2026

🚨 LE TOGO 🇹🇬 BAFFE L’ALGÉRIE 🇩🇿 A LOMÉ !! 😱👋🏾 pic.twitter.com/VpZsC2C2hs — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 17, 2026

Football: les trois candidats à la présidence de la FIFA sont désormais connus.

🚨 OFFICIEL ! LA FIFA A REÇU LA CANDIDATURE DE PHILIPPE DIALLO 🇫🇷 À SA PRÉSIDENCE ! 👔



Le président de la FFF fait partie des trois candidats déclarés, avec Gianni INFANTINO 🇨🇭 et Kohzo TASHIMA 🇯🇵.



Les candidatures doivent encore être validées par la commission électorale.



Le… pic.twitter.com/wGkml39Ir3 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2026

🚨 OFFICIEL ! VOICI LES 3 CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE DE LA FIFA ! 👔



🇨🇭 Gianni Infantino

🇫🇷 Philippe Diallo

🇯🇵 Kohzo Tashima pic.twitter.com/4kRoiMeAZq — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 19, 2026

GIANNI INFANTINO AURAIT TENU PLUS DE 10 RÉUNIONS SECRÈTES AVEC UN MILLIARDAIRE AMÉRICAIN POUR PRIVATISER UNE PARTIE DE LA COUPE DU MONDE ! 😳😳😳



Selon @TeleFootball, le président de la FIFA aurait rencontré à plusieurs reprises Joshua Kushner, frère du gendre de Donald Trump,… pic.twitter.com/FZw6vDpJAF — Footballogue (@Footballogue) November 18, 2026

⚽ Fifa : Kozo Tashima a déclaré qu'il souhaitait créer une "organisation suscitant davantage de confiance", après que la Fédération japonaise de football a officiellement déposé sa candidature à la présidence de l'instance dirigeante du football mondial. pic.twitter.com/Dti0swv8rx — Agence France-Presse (@afpfr) November 18, 2026