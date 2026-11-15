Société

Revue du web. Casablanca: un canular paralyse les écoles Al Jabr, un élève de 15 ans arrêté

Lors de la gestion de la fausse alerte à la bombe à l'école Al-Jabr de Casablanca.

Revue du webCasablanca: un canular paralyse les écoles Al Jabr, un élève de 15 ans arrêté; Football: le Maroc 5e au classement mondial après sa victoire 5-1 face au Niger, Hakimi en vedette; Yassine Bounou a fêté son 100e match avec les Lions, couronné par un nouveau penalty arrêté; Parlement: vif échange entre le député Hicham El Mhajri et l’opposition autour d’une formulation sur la cause palestinienne... Round-up.

Par La Rédaction
Le 15/11/2026 à 17h42

Casablanca: un canular paralyse les écoles Al Jabr, un élève de 15 ans arrêté.

Football: le Maroc 5e au classement mondial après sa victoire 5-1 face au Niger, Hakimi en vedette.

Yassine Bounou a fêté son 100e match avec les Lions, couronné par un nouveau penalty arrêté.

Parlement: vif échange entre le député Hicham El Mhajri et l’opposition autour d’une formulation sur la cause palestinienne.

Par La Rédaction
Le 15/11/2026 à 17h42
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