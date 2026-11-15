Revue du web. Casablanca: un canular paralyse les écoles Al Jabr, un élève de 15 ans arrêté

Casablanca: un canular paralyse les écoles Al Jabr, un élève de 15 ans arrêté.
#بلاغ_كاذب— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 13, 2026
الدار البيضاء.. توقيف تلميذ قاصر، يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تورطه في التبليغ الكاذب عن تهديد إرهابي وهمي يستهدف مؤسسات تعليمية.
مصالح الأمن طبقت بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الخطيرة، وفتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف… pic.twitter.com/kuBmcbKPMv
Help! Qu’est-ce qui s’est passé à Al Jabr????— Simo Baghdadi (@simobaghdadi) November 13, 2026
Je viens de récupérer mon fils Hamdoullah. Mais rien de sûr pour le moment. Est-ce que Bouskoura est concernée aussi???
CASABLANCA, MOROCCO: MINOR ARRESTED AFTER FALSE BOMB THREAT AT AL JABR SCHOOL, THREATENS TO DETONATE CARS— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) November 15, 2026
Saturday, 14th November 2026
Football: le Maroc 5e au classement mondial après sa victoire 5-1 face au Niger, Hakimi en vedette.
🚨🌍 | GOAL: ACHRAF HAKIMI WITH A BRACE!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 13, 2026
WHAT A SENSATIONAL FREE-KICK GOLAZO! FANTASTIC!
🇲🇦 Morocco 3-1 Niger 🇳🇪 pic.twitter.com/bhpou8QebQ
Hakimi is in MAD form.— POOJA!!! (@PoojaMedia) November 14, 2026
He could be the first defender to win the CAF Awards back-to-back. 🔥 pic.twitter.com/tu4Iq02gPd
🚨🚨🚨 C'EST HISTORIQUE ! LE MAROC 𝗜𝗡𝗧𝗘̀𝗚𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝟱 DU CLASSEMENT FIFA ! 😱🇲🇦— Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) November 14, 2026
LE MAROC DÉPASSE LE BRÉSIL 🇧🇷 ET LE PORTUGAL 🇲🇦 EN UNE JOURNÉE. pic.twitter.com/yGE304ls1C
🚨🌍 | GOAL: YASSIR ZABIRI OPENS THE SCORING FOR MOROCCO!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 13, 2026
ASSIST BY BRAHIM DIAZ!
🇲🇦 Morocco 1-0 Niger 🇳🇪 pic.twitter.com/lJf0OmNeLl
🎙️ Mohamed Ouahbi sur Zabiri et Oufkir, qui ont marqué leur premier but avec les Lions :— AtlasFoot212 🇲🇦 (@Atlas_Foot_212) November 13, 2026
« On est content pour eux parce qu’ils le méritent. Il y en a un qui fait une grosse saison dans son club »
« Ayoub, c’est un jeune joueur avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de projections.… pic.twitter.com/l0ytFB8ShR
Yassine Bounou a fêté son 100e match avec les Lions, couronné par un nouveau penalty arrêté.
تكريم ياسين بونو بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 بقميص منتخبنا الوطني 🧤🇲🇦— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 13, 2026
Yassine Bounou honored for reaching 100 appearances with our National Team! 👏#DimaMaghrib pic.twitter.com/XZEnVzU6mh
🥹🇲🇦 Pour ses 100 sélections avec le Maroc, Yassine Bounou a adressé des mots touchants aux Lions de l’Atlas.— FRMF Xtra (@FRMFXtra) November 15, 2026
Une véritable légende ! 🧤 pic.twitter.com/uRDZw1mp6F
100 caps : One more legend in Morocco 🇲🇦🦁— Morocco warrior 🌟🌟 (@MoroccoWa39397) November 14, 2026
Yassine Bounou is more than a goalkeeper , he is a symbol of pride, resilience and greatness. From unforgettable saves to historic moments, he has written his name among the greatest goalkeepers in Moroccan and football history. https://t.co/rYJOL8iUsF pic.twitter.com/FYCVpHQEH5
Yassine Bounou🧤🧤😮💨 pic.twitter.com/zOxNo5bMby— Best Goalkeeper Saves (@BestSavesGK) November 13, 2026
Bounou and penalty saves. Name a more familiar duo! 😮💨🇲🇦#TotalEnergiesAFCONQ2027 pic.twitter.com/ZzKzsIS8JC— CAF (@CAF_Online) November 14, 2026
Parlement: vif échange entre le député Hicham El Mhajri et l’opposition autour d’une formulation sur la cause palestinienne.