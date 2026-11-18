Tourisme à Marrakech: les propos de Jalal Charaf, ministre du Tourisme, sur l’absence de tarifs préférentiels pour les Marocains font polémique
Sahara: un ancien élu français proche du pouvoir algérien préconise des attaques de drones contre le Maroc. Son compte X a été suspendu après plusieurs plaintes
À mes MRE Trouvez en 1er com la liste des députés du groupe d'amitié France-Maroc. Interpellez les élus de vos villes face au tweet de @SalimDjellab simulant des frappes de drones sur des villes civiles (Marrakech, Agadir). Pour ma part, j’interpelle @eciotti & @MTabarot ! https://t.co/AzmhpEHmQp— Nawel Boumehdi (@nawelboumehdi) November 16, 2026
Égypte: un présentateur de télévision accusé d’avoir tué deux de ses enfants
الاب ده مذيع وقتل اولاده علشان سرقوه🥹💔 القصه باختصار 👇إن المذيع محمد المنياوي اللي بيظهر على قناة الحدث، اتهم طفليه (اللي عمرهم 7 و 9 سنين) إنهم أخدوا فلوس منه.. الراجل اتهجم عليهم وضربهم ضرب مبرح وبعنف شديد وكسر دماغهم في الحيطه لحد ما فارقوا الحياة بين إيديه! 😭 وللأسف الأب بدل ما يلحقهم ، شال جثثهم وراح دفنهم في الصحرا عشان يداري جريمته ويخبي اللي عمله! 🏜️😱 حاجة توجع القلب بجد ربنا يرحمهم ويصبرنا على أشكال البشر القاسية دي! 💔😔— ✨️Nayra✨️ (@Nayra222000) November 16, 2026
Jeux vidéo: salué par la critique, GTA VI sort ce soir à minuit sur PS5 et Xbox Series X|S