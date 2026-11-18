Tourisme à Marrakech: les propos de Jalal Charaf, ministre du Tourisme, sur l’absence de tarifs préférentiels pour les Marocains font polémique

Jalal Charaf a raison sur toute la ligne, dans le sens où l'offre hôtelière de Marrakech est chère parce que la demande l'a rendue chère.



En dépit de la véracité de ses dires, il s'agirait de prendre note du fait qu'un ministre ne devrait pas commenter la réalité, mais la… pic.twitter.com/1FkTBWT4H8 — Omar Bendouro (@bendouromar) November 17, 2026

Parfois, il faut savoir où et quand s'arrêter, c'est l'une des règles d'or en communication.



Le discours controversé du ministre de tourisme Marocain, Jalal Charaf, est un cas d'école : il expliquait avec brio et dans un langage très simple, réaliste et pragmatique, les prix… — OTsyndrom (@OTsyndrom) November 16, 2026

Sahara: un ancien élu français proche du pouvoir algérien préconise des attaques de drones contre le Maroc. Son compte X a été suspendu après plusieurs plaintes

Puisqu'il supprime et reposte:



🚨🚨🚨🚨 Un membre du Parti socialiste 🇫🇷 et de @EELV appele à des Attaques terroristes au Maroc 🇲🇦



Salim Djellab, membre du PS puis EELV à @VilledeRoanne, appele à des attaques de drones contre Marrakech et Agadir;



Villes que des millions de… pic.twitter.com/Zo0X4ZHMMy — Jaf (@Jafkech) November 15, 2026

J’ai adressé ce jour au procureur de la République de Roanne un signalement concernant la publication du compte @salimdjellab, que je dénonce comme un appel à des attaques terroristes au moyen de drones contre Marrakech et Agadir.



J’ai demandé l’examen des faits, la préservation… https://t.co/2TZxevorWW pic.twitter.com/zQRROxNMBX — Lahcen Haddad, PhD (@Lahcenhaddad) November 16, 2026

🚨 Signalement à @LexisNexis @LexisNexisFr



Le compte X de Salim Djellab (@SalimDjellab), présenté comme collaborateur de votre entreprise, a publié le 15 novembre 2026 une carte illustrant des scénarios de frappes de drones contre plusieurs villes marocaines, accompagnée du… pic.twitter.com/ykxzXY2cNw — Morocco News 🇲🇦 (@MoroccoNews) November 16, 2026

À mes MRE Trouvez en 1er com la liste des députés du groupe d'amitié France-Maroc. Interpellez les élus de vos villes face au tweet de @SalimDjellab simulant des frappes de drones sur des villes civiles (Marrakech, Agadir). Pour ma part, j’interpelle @eciotti & @MTabarot ! https://t.co/AzmhpEHmQp — Nawel Boumehdi (@nawelboumehdi) November 16, 2026

Égypte: un présentateur de télévision accusé d’avoir tué deux de ses enfants

جريمة بشعة في مصر، المذيع محمد المنياوي قام بقتل طفليه (7 و9 سنوات) اعترف بضربهما بدعوى تأديبهما. دفن جثمان الأصغر في الصحراء والأكبر توفّي في المستشفى بعدما قال للأطباء إن ابنه تعرّض لحادث سير pic.twitter.com/rXSg8NfW9d — نايفكو NAIF (@naifco) November 17, 2026

📌تفاصيل صادمة في واقعة إنهاء حياة طفلين على يد والدهما المذيع محمد المنياوي (40 عامًا)، مقدم برنامج «نمّي قدراتك» بقناة «الحدث اليوم»، في منطقة الطالبية بالجيزة:

▪️ اعتدى الأب بالضرب المبرح على ابنه وابنته (7 و9 سنوات) المقيمين معه بعد انفصاله عن زوجته، وذلك بزعم تأديبهما وتقويم… pic.twitter.com/aPbaZ3BW8M — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) November 16, 2026

الاب ده مذيع وقتل اولاده علشان سرقوه🥹💔 القصه باختصار 👇إن المذيع محمد المنياوي اللي بيظهر على قناة الحدث، اتهم طفليه (اللي عمرهم 7 و 9 سنين) إنهم أخدوا فلوس منه.. الراجل اتهجم عليهم وضربهم ضرب مبرح وبعنف شديد وكسر دماغهم في الحيطه لحد ما فارقوا الحياة بين إيديه! 😭 وللأسف الأب بدل ما يلحقهم ، شال جثثهم وراح دفنهم في الصحرا عشان يداري جريمته ويخبي اللي عمله! 🏜️😱 حاجة توجع القلب بجد ربنا يرحمهم ويصبرنا على أشكال البشر القاسية دي! 💔😔 — ✨️Nayra✨️ (@Nayra222000) November 16, 2026

مصر .. القبض على مقدم البرامج محمد المنياوي بعد أن اقدم على قتل طفليه بالضرب المبرح حتى الموت وبوحشية وذلك بحجـة "تأديبهم وتقويم سلوكهما" pic.twitter.com/6o1zf2xKrs — لواء 🎖 (@liwaa_news) November 17, 2026

Jeux vidéo: salué par la critique, GTA VI sort ce soir à minuit sur PS5 et Xbox Series X|S

Rappel pour les joueurs Xbox : vous pouvez jouer à GTA 6 dès 12 heures aujourd'hui, alors que les joueurs PlayStation doivent attendre minuit. Il suffit de changer de région dans les réglages. https://t.co/5dKs3WER9j



Et niveau risques ? Xbox a toujours rigolé de la situation,… pic.twitter.com/dgcKsjky8U — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) November 18, 2026

NEWS : Pour la première fois de son histoire, PlayStation lance une mise à jour système (14.23) en coupant tout accès au PSN pour les joueurs ne faisant pas la mise à jour. D’habitude, une période de 14 jours est autorisée.



Pour jouer à GTA 6 ce soir, il faudra donc… pic.twitter.com/rcc3GY7YNq — PSI (@PSInsideFr) November 18, 2026

Il résume très bien ce qui se passera



Le jeu sera un succès in fine vu les habitudes de consommation. Mais GTA 6 sera un nouveau GTA, différent des anciens…malheureusement https://t.co/R00fWHh0ow — Regius_Pax (@RegiusPax) November 13, 2026

Il résume très bien ce qui se passera



Le jeu sera un succès in fine vu les habitudes de consommation. Mais GTA 6 sera un nouveau GTA, différent des anciens…malheureusement https://t.co/R00fWHh0ow — Regius_Pax (@RegiusPax) November 13, 2026

GTA 6 arrive, vous avez joué à combien de GTA ? Perso 3 pic.twitter.com/ztVO1Ur6qW — 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚🕸️ (@Bjoker202) November 18, 2026