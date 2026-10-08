ABA Technology accélère dans la Défense et dévoile une nouvelle génération de systèmes technologiques souverains

Dans le sillage des Hautes Orientations du roi Mohammed VI, en faveur du développement d’une industrie nationale de défense et du renforcement de la souveraineté industrielle et technologique du Royaume, ABA Technology franchit une nouvelle étape de son développement dans la Défense, un domaine dans lequel le Groupe s’investit depuis 2023, avec l’ambition d’en faire l’un de ses fleurons technologiques et industriels.

Cet engagement s’est concrétisé en 2024 par la livraison d’enregistreurs vocaux à la Marine royale, puis en 2025 par les essais en conditions réelles et l’approbation de sa caméra optronique.

C’est sur ce socle qu’en 2026, le Groupe accélère avec Fusion AI, sa plateforme d’Intelligence artificielle souveraine. Sa déclinaison dédiée à la Défense relie les équipements et les informations du terrain au Command & Control, donnant une nouvelle dimension aux capacités développées au fil de ces réalisations.

Fruit de ce parcours, la gamme dévoilée aujourd’hui traduit la capacité d’ABA Technology à réunir conception, fabrication, électronique, optronique, robotique, logiciels et Intelligence artificielle au sein de systèmes intégrés. Elle témoigne de sa maturité technologique et industrielle et de sa volonté de contribuer à l’émergence d’un écosystème marocain souverain de défense à forte valeur ajoutée.

Cette gamme intégrée présentée au Marrakech Air Show 2026 comprend cinq systèmes. Le premier, appelé Falcon Eye, est un système optronique pour la surveillance et l’observation longue distance. Le deuxième, dit Burj, est une solution de protection et de lutte anti-drones.

Le troisième, appelé Argon, est un drone destiné aux missions d’Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR). Le quatrième, baptisé Scorpion, est un robot terrestre autonome destiné aux opérations sur le terrain. Enfin, le cinquième système, nommé Fusion AI for Defense Systems, est une plateforme d’Intelligence artificielle reliant les équipements et les informations du terrain au Command & Control, afin d’apporter une vision opérationnelle unifiée et d’assister la prise de décision.

De l’équipement à l’intelligence

La singularité d’ABA Technology réside dans sa capacité à intervenir sur une grande partie de la chaîne technologique: concevoir et fabriquer des équipements, développer les logiciels et l’Intelligence artificielle, puis intégrer l’ensemble au sein d’un même système opérationnel.

L’objectif n’est plus de proposer des équipements fonctionnant de manière isolée, mais de permettre à une caméra optronique, un drone, un système anti-drone ou un robot autonome de contribuer à une même compréhension de la situation.

Fusion AI for Defense Systems constitue la couche d’intelligence de cet écosystème. Elle permet de réunir et de contextualiser les informations provenant des différents systèmes afin d’augmenter les capacités de surveillance, de compréhension et de Command & Control, tout en maintenant l’humain au centre de la décision.

Une ambition industrielle et souveraine

À travers cette montée en puissance, ABA Technology consolide son positionnement de concepteur, fabricant et intégrateur marocain de systèmes technologiques de défense, en capitalisant sur les savoir-faire industriels et technologiques développés au sein de son écosystème.

«La gamme que nous présentons aujourd’hui est le fruit d’un travail engagé depuis 2023. Elle traduit notre ambition de consolider au Maroc une capacité technologique intégrée, allant de la conception et de la fabrication des équipements jusqu’à l’Intelligence artificielle et au Command & Control. Falcon Eye, Burj, Argon, Scorpion et Fusion AI for Defense Systems illustrent cette volonté de développer une nouvelle génération de systèmes souverains et interconnectés», a souligné Mohamed Benouda, président d’ABA Technology.