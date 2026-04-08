Fusion AI au cœur du partenariat ABA Technology-Atos en Afrique

Sur le stand d’ABA Technology, au cœur de la 4ème édition du Gitex Africa Morocco 2026, les démonstrations s’enchaînent autour d’interfaces d’orchestration d’agents intelligents et de modélisation avancée. Face à des intégrateurs africains et des représentants de grands groupes, les échanges se concentrent sur un même enjeu: industrialiser l’intelligence artificielle à l’échelle du continent.

Cette alliance s’inscrit dans une édition 2026 du Gitex Africa marquée par une montée en puissance des plateformes technologiques intégrées, où l’intelligence artificielle ne relève plus de l’expérimentation mais d’un déploiement opérationnel. Le Maroc, hôte de l’événement, renforce son rôle de point d’ancrage pour ces transformations, en facilitant les connexions entre éditeurs, intégrateurs et marchés africains.

Ce positionnement se matérialise précisément à travers l’annonce portée par Mohamed Benouda, président fondateur d’ABA Technology, autour de la solution Fusion AI. «Aujourd’hui, Fusion AI est une plateforme unifiée d’IA qui contient à la fois une data plateforme, des modules en matière de développement de modèles, développement des agents, orchestration, observabilité», explique-t-il, en insistant sur une solution conçue pour «accélérer les transformations digitales et l’adoption de l’IA à grande échelle». L’approche repose sur des usages sectoriels différenciés, couvrant à la fois l’entreprise, les gouvernements et la recherche scientifique.

La logique industrielle de cette plateforme trouve un prolongement direct dans le partenariat signé avec Atos Africa. Mohamed Benouda souligne que cet accord vise à «distribuer rapidement notre technologie auprès des intégrateurs» et à en accélérer l’export sur le continent. Présent dans plusieurs marchés clés, notamment en Côte d’Ivoire, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Égypte, au Sénégal et au Burkina Faso, Atos constitue un relais structurant pour diffuser des solutions conçues au Maroc. Le dirigeant évoque explicitement «un vrai renforcement du made in Morocco» et une dynamique où «l’Afrique fait confiance à l’Afrique».

L’opération s’inscrit également dans une stratégie industrielle plus large, combinant édition technologique et intégration. ABA Technology se concentre sur le développement de ses stacks et sur la recherche, tandis qu’Atos assure le déploiement et l’intégration auprès des clients finaux. Ce partage des rôles s’accompagne d’un transfert de compétences, avec la formation des équipes d’Atos Africa aux modules de Fusion AI, qu’il s’agisse des architectures d’agents, des outils de développement de modèles ou des mécanismes d’orchestration.

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Cette dynamique est confirmée par Safia Faraj, directrice d’Atos en Afrique, qui replace l’accord dans la stratégie du groupe. «C’est un mémorandum d’entente […] qui consiste à intégrer la solution Fusion AI d’ABA Technology pour les clients africains», précise-t-elle. L’objectif consiste à proposer «des fondations solides pour une intelligence artificielle souveraine et sécurisée», permettant le développement de cas d’usage adaptés aux besoins locaux. Elle rappelle également l’empreinte du groupe avec «plus de 1.500 personnes au Maroc […] et à peu près 2.500 personnes en Afrique», soulignant la capacité opérationnelle mobilisable.

La portée du partenariat dépasse le seul périmètre africain, puisque les deux acteurs évoquent déjà une extension vers les marchés internationaux, notamment en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Cette projection traduit une ambition claire qui est de faire émerger depuis le Maroc des solutions technologiques capables de s’inscrire dans les chaînes de valeur mondiales.

À travers ce partenariat scellé au GITEX Africa 2026, une évolution se dessine car le Maroc ne se positionne pas comme un producteur de technologies exportables. L’intégration continentale, combinée à des relais industriels structurés, ouvre ainsi la voie à une diffusion élargie de solutions africaines, avec l’intelligence artificielle comme vecteur central de transformation économique.