ABA Technology déploie une AI Factory souveraine pour l’administration publique

Partenariat entre le ministère de la Transition numérique et ABA Technology pour une AI Factory d’intelligence artificielle souveraine.

Le Royaume a décidé de mettre en œuvre une plateforme d’automatisation et d’Agentic AI, une décision qui s’inscrit dans la volonté de doter l’État d’outils technologiques conçus et gouvernés localement, dans un contexte marqué par la montée en puissance des enjeux de souveraineté numérique et de maîtrise des technologies critiques.

À travers cette convention, le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration officialise le recours à la Fusion AI Factory souveraine, une solution présentée comme une capacité industrielle opérationnelle destinée à transformer les processus administratifs en applications concrètes d’intelligence artificielle, d’Internet des objets et d’automatisation dite agentique, note le communiqué de presse.

L’initiative repose sur un cadre entièrement local, sécurisé et maîtrisé, excluant toute dépendance aux plateformes cloud étrangères. L’objectif est de garantir la souveraineté des données publiques et le contrôle national des chaînes de traitement technologique.

Le communiqué précise que le premier pilier de ce partenariat est la Fusion AI Factory qui concerne le développement de cas d’usage spécifiquement dédiés à l’action publique. Ajoutant que des équipes pluridisciplinaires sont mobilisées pour traduire les besoins des administrations en projets d’intelligence artificielle mesurables et industrialisables.

Lire aussi : Journée nationale de l’industrie: ABA Technology distinguée pour son innovation industrielle

La phase pilote annoncée porte sur cinq projets structurants relevant du champ AI-Gov, notamment dans le domaine de l’aide à la décision publique. Le dispositif est présenté comme s’inscrivant dans un cadre de responsabilité humaine, avec une attention particulière portée aux principes éthiques encadrant l’action publique.

Le second pilier repose sur la plateforme Fusion AI, qualifiée de solution marocaine d’automatisation, d’orchestration et d’Agentic AI. Cette plateforme intègre une data platform et est décrite comme immédiatement opérationnelle, précisant également que cette infrastructure logicielle a déjà été déployée dans plusieurs secteurs, tant au Maroc qu’à l’international, constituant ainsi un socle technologique éprouvé pour l’industrialisation des usages d’intelligence artificielle au sein des institutions publiques.

Le troisième pilier concerne les infrastructures matérielles. La Fusion AI Factory s’appuie sur des ressources GPU, CPU et Edge localisées et sécurisées sur le territoire marocain. Ces infrastructures sont adaptées aux exigences des charges de travail liées à l’intelligence artificielle, car selon les termes du communiqué, leur mise à disposition s’effectue sans investissement initial en capital, tout en garantissant la maîtrise nationale des données et des environnements de calcul.

À travers cette initiative, ABA Technology affirme s’inscrire pleinement dans la stratégie nationale de souveraineté numérique, de sécurisation des technologies critiques et de valorisation du capital humain. La Fusion AI Factory souveraine est présentée comme un levier d’accélération de la transformation de l’Operating Model des institutions publiques, mais également des entreprises.