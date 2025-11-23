Mediot AI lance Medifus, la première plateforme d’IA en Biomédecine Moléculaire Intelligente

«Medifus marque une rupture majeure: c’est la première technologie capable de relier données, recherche, protocoles et pharmacopée naturelle dans un même système intelligent augmenté par l’IA», souligne Mohamed Ben Ouda, président fondateur, ABA Technology.

Pensée comme une infrastructure complète, Medifus transforme les données brutes (cliniques, biologiques ou issues de la pharmacopée) en protocoles personnalisés, validés par des agents IA biomédicaux et des simulations de patients virtuels. Une première mondiale documentée dans la plateforme.

«Les premières innovations issues de la plateforme ont conduit au dépôt de brevets internationaux en cardio–néphro–endocrino, psychonutrition, fertilité, grossesses à risque et phytothérapie de précision», explique Dr Saad Chaachou, chief medical research & AI officer

Une plateforme AI unifiée, structurée en quatre modules stratégiques:

1. Medifus Clinical™ — Intelligence clinique & prise en charge personnalisée

Analyse patient en temps réel, extraction intelligente des risques, détection de signaux faibles, surveillance des interactions médicaments–plantes–compléments et génération de protocoles individualisés.

2. Medifus Research Lab™ — Accélérateur de recherche médicale

Génération d’hypothèses, construction de protocoles d’étude, synthèse automatisée de littérature, analyses massives de cohortes et rapports R&D instantanés. Accélère la recherche d’un facteur 10.

3. Medifus Public Health™ — IA pour programmes nationaux de santé

Modélisation de stratégies publiques, création de cohortes populationnelles, score de risque régional, détection d’épidémies et recommandations basées sur données.

4. Medifus Insight Studio™ — Cockpit Intelligent pour la gouvernance sanitaire

Un module dédié aux décideurs publics, régulateurs, assureurs, investisseurs santé, et directions hospitalières, permettant d’évaluer, anticiper et piloter la performance des systèmes de santé grâce à l’IA. C’est un Health Economics & Policy Intelligence Center.